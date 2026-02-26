Al Black Inside di Lonate Ceppino il dark folk di Andrea Van Cleef & the BlackJacks

Il Black Inside di Lonate Ceppino si prepara a una serata dalle atmosfere polverose e cinematografiche. Venerdì 27 febbraio, il club ospiterà Andrea Van Cleef & the BlackJacks per un appuntamento che promette di portare il pubblico direttamente nelle sonorità del dark folk e del rock desertico, grazie alla collaborazione con Visioni Musicali.

Tra Johnny Cash e Mark Lanegan

Andrea Van Cleef, songwriter bresciano dalla voce ruvida e profonda, è considerato oggi una delle figure più interessanti del panorama internazionale per chi ama il southern gothic e le ballate crepuscolari. Il suo stile, che richiama giganti come Nick Cave e Mark Lanegan, ha trovato la sua massima espressione nell’album «Horse Latitudes» del 2024, un lavoro notturno dove il folk oscuro si fonde con un minimalismo elettrico di grande tensione emotiva.

Un rito collettivo sul palco

L’esperienza dal vivo è il cuore pulsante del progetto di Van Cleef. Ad accompagnarlo sul palco di via 1 maggio ci saranno i fidati BlackJacks: Pietro Gozzini al contrabbasso, Simone Grazioli al mandolino e chitarra, Simone Helgast alla batteria, Giulia Mabellini al violino e Matteo Rossetti al piano e organo. «Molti brani sono diventati momenti corali – spiegano gli organizzatori – con il pubblico coinvolto in crescendo ipnotici». Un esempio è il brano «A horse named Cain», diventato ormai un classico della commistione tra artista e platea.

Dal Texas alla Valle Olona

La forza narrativa delle performance di Van Cleef è stata recentemente fissata nel disco live «Greetings from Slaughter Creek», registrato in Texas e pubblicato nel giugno 2025. Quel documento sonoro crudo, che racconta i tour tra Europa e Stati Uniti, rivivrà nella dimensione intima del club di Lonate Ceppino, offrendo uno storytelling viscerale fatto di ombre interiori e redenzione.

Informazioni e biglietti

Le porte del Black Inside apriranno alle ore 21.00, con l’inizio del concerto previsto per le 21.30. Il costo del biglietto è di 18 euro. Per accedere è necessaria la tessera CSEN (costo 5 euro, valida per un anno).