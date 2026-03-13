Auto si schianta tra Cairate e Lonate Ceppino, tre persone coinvolte
Il veicolo ha perso il controllo finendo contro un ostacolo. Soccorsi sul posto, ma nessuno ha subito ferite gravi
Un’auto ha perso il controllo tra Cairate e Lonate Ceppino nel pomeriggio di venerdì 13 marzo, finendo contro un ostacolo. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre persone: una donna di 55 anni e due uomini rispettivamente di 58 e 28 anni.
L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale che affianca la zona industriale di Cairate e che conduce a Lonate Ceppino. Sul posto si sono precipitati i soccorritori con un’ambulanza e un’auto medica, ma le condizioni delle persone all’interno dell’auto sono risultati meno gravi del previsto. Le tre persone sono state trasportate all’ospedale di Tradate in codice verde per accertamenti.
Lo scontro ha provocato alcuni rallentamenti lungo la provinciale. Sul posto anche i vigili del fuoco di Varese per assistere i soccorritori, mentre i carabinieri di Busto Arsizio sono intervenuti per assicurarsi che le operazioni di soccorso si svolgessero in sicurezza.
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