Varese News

Varese Laghi

Auto si schianta tra Cairate e Lonate Ceppino, tre persone coinvolte

Il veicolo ha perso il controllo finendo contro un ostacolo. Soccorsi sul posto, ma nessuno ha subito ferite gravi

ambulanza generica notte sos malnate

Un’auto ha perso il controllo tra Cairate e Lonate Ceppino nel pomeriggio di venerdì 13 marzo, finendo contro un ostacolo. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre persone: una donna di 55 anni e due uomini rispettivamente di 58 e 28 anni.

L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale che affianca la zona industriale di Cairate e che conduce a Lonate Ceppino. Sul posto si sono precipitati i soccorritori con un’ambulanza e un’auto medica, ma le condizioni delle persone all’interno dell’auto sono risultati meno gravi del previsto. Le tre persone sono state trasportate all’ospedale di Tradate in codice verde per accertamenti.

Lo scontro ha provocato alcuni rallentamenti lungo la provinciale. Sul posto anche i vigili del fuoco di Varese per assistere i soccorritori, mentre i carabinieri di Busto Arsizio sono intervenuti per assicurarsi che le operazioni di soccorso si svolgessero in sicurezza.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.