Inaugurato a Cairate l’87esimo supermercato Tigros

Da oggi sono 87 i supermercati Tigros, e l’ultimo in ordine di tempo è arrivato a Cairate. Nel pomeriggio di martedì 14 aprile il patron Paolo Orrigoni ha tagliato il nastro del nuovo punto vendita di via Monte Rosa 45, che sarà aperto al pubblico da mercoledì 15 aprile, insieme alla sindaca Anna Pugliese, al vicesindaco Paolo Crosta e al parroco don Claudio, che ha benedetto gli spazi e chi vi lavorerà.

Galleria fotografica Apre Tigros a Cairate: l’inaugurazione 4 di 14

Un progetto che arriva a compimento dopo 12 anni

Il nuovo punto vendita ha una superficie di 1.500 metri quadrati e 180 posti auto. L’iter amministrativo per l’approvazione del progetto era iniziato nel 2014. Con questa apertura Tigros consolida la propria presenza nella provincia di nascita, quella di Varese, dove conta 34 supermercati e dove si attesta prima insegna della distribuzione moderna per quota di mercato, con il 27,39% secondo i dati NielsenIQ (Guida Largo Consumo, prima edizione 2026). In provincia lavorano per l’azienda oltre 2.000 persone tra negozi, sede e magazzini; il solo supermercato di Cairate occupa 46 dipendenti, con un’età media di 36 anni, molti di loro residenti nella zona.

La sindaca Pugliese ha sottolineato il valore occupazionale dell’iniziativa: «Mi fa piacere vedere molti visi giovani, mi fa piacere vedere molti visi del territorio, perché attività come queste sono innanzitutto posti di lavoro». Ha poi citato i servizi di spesa online e consegna a domicilio come risposta concreta a un bisogno reale: «I nostri paesi hanno un’età media alta e quella parte di popolazione deve essere sempre supportata e aiutata».

Pugliese ha anche rilevato la rapidità dei lavori di allestimento, paragonandola ai tempi del settore pubblico: «Questo è un esempio concreto di come opere così importanti si facciano in tre mesi, mentre noi nel pubblico ci mettiamo almeno quattro anni per fare neanche un terzo di quello che vediamo oggi».

Orrigoni: “Primo ingrediente, il sorriso”

Orrigoni ha ricordato la vicinanza di questo punto vendita al magazzino centrale (che sta a Cassano Magnago, ndr), presentando il nuovo negozio come «quasi un supermercato a chilometro zero». Ha poi chiamato accanto a sè, per il taglio del nastro, la rappresentante dell’azienda Seprio, responsabile della piantumazione di oltre 2.300 alberi nell’area: «Non ne abbiamo mai piantati così tanti». Sul rapporto con i clienti, ha sintetizzato la filosofia del gruppo con una battuta: «Se riusciamo a tirar fuori, come primo ingrediente, il sorriso, metà della soluzione l’abbiamo già trovata».

Orrigoni ha poi presentato il direttore del punto vendita, Marcello Catalogna, ripercorrendo un legame “famigliare” con Tigros: Marcello lavora per l’azienda dal 1999, suo padre Gerardo era un collaboratore storico della catena — macellaio di professione — e oggi anche il figlio di Marcello lavora in azienda: tre generazioni legate allo stesso progetto. «Un bel legame che mi piace ricordare – ha sottolineato Orrigoni – Tanto impegno che non è solo quello di un mese, di un giorno, di un’apertura, ma è quello di tanti anni».

Cosa si trova nel punto vendita

Il punto vendita propone un’ampia offerta per una spesa completa e conveniente sia per i prodotti freschi che confezionati. I reparti ortofrutta, macelleria, gastronomia, panetteria e pasticceria sono riforniti quotidianamente; in particolare pane, pizze, focacce, torte e crostate sono sfornati ogni giorno nei vicini laboratori di produzione di Tigros. Nel banco take away della pescheria sono disponibili pesce fresco, tartare e piatti pronti preparati dai pescivendoli.

Tigros è una realtà calata nel territorio con la missione di soddisfare continuamente la necessità di acquisto di prodotti alimentari dei clienti: proprio per questo, oltre alle promozioni e numerosi sconti, si trovano in tutti i reparti freschi e confezionati più di 3.300 referenze La Convenienza Sempre garantita Tigros a prezzi competitivi, tutti i giorni.

Per l’apertura sono previsti sconti speciali come quelli del Volantino Sottocosto d’Apertura consultabile su www.tigros.it/page/tigros-apre-a-cairate.

Orari e servizi

Pensato per rispondere alle attuali esigenze delle famiglie, il Tigros di Cairate dispone anche del servizio Tigros Drive, per ritirare la spesa fatta online comodamente all’esterno del punto vendita a partire dal 22 aprile, e del servizio Tigros @Casa per fare la spesa online e farla consegnare a domicilio nel giorno e all’ora scelti.

La nuova app Tigros permette, oltre a fare la spesa online e consultare il volantino digitale, di avere sempre a disposizione la propria carta fedeltà Tigros Card, i buoni sconto settimanali, consultare gli scontrini digitali e accedere a tutti i vantaggi riservati.

Gli orari di apertura sono: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00, la domenica dalle 8.30 alle 20.00.

www.tigros.it