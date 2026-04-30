Che fare nel weekend del 1, 2 e 3 maggio

Venerdì 1 maggio di festa per i lavoratori con tanti eventi in provincia. A Varese: sindacati in corteo per un “lavoro dignitoso”. L’edizione 2026 della festa dei lavoratori nel capoluogo mette al centro l’impatto delle nuove tecnologie e la tenuta dei diritti sociali con il corteo che partirà ufficialmente alle 9.30 davanti alla stazione FS. Azzate si tinge d’arancione: al Belvedere torna la magia della Festa Olandese. Domenica 3 maggio la tredicesima edizione della festa nazionale olandese tra mercatini dei ragazzi, specialità gastronomiche e l’unico gelato allo Stroopwafel d’Italia. L’Arcivescovo Delpini in pellegrinaggio nel Varesotto: tre tappe tra fede e preghiera per le vocazioni. Monsignor Delpini visiterà Laveno Mombello, Luino e Somma Lombardo durante il mese di maggio dedicato alla Vergine Maria. Solevoci Festival, a Varese tre giorni per cantare insieme: workshop, concerti e finale con i Neri per Caso. Dal 1° al 3 maggio una full immersion aperta a tutti, tra laboratori con docenti internazionali, momenti di canto collettivo e spettacoli. Il direttore Caravati: “Un’esperienza di comunità anche per chi parte da zero”. Ph. di Marzia Malesani

EVENTI

Varese – Primo Maggio a Varese: sindacati in corteo per un “lavoro dignitoso”. L’edizione 2026 della festa dei lavoratori nel capoluogo mette al centro l’impatto delle nuove tecnologie e la tenuta dei diritti sociali con il corteo che partirà ufficialmente alle 9.30 davanti alla stazione FS – Tutte le informazioni

Angera – Angera nel segno del volo inclusivo con la prima uscita della mongolfiera di Confcommercio. Dal 1 al 3 maggio la manifestazione dedicata ai giganti dell’aria ospita la prima pilota in carrozzina e il nuovo pallone simbolo di resilienza – Tutte le informazioni

Tradate – Letture animate, nebulose e buchi neri nella domenica di Porte aperte al Parco Pineta. Domenica 3 maggio dalle ore 14.30 il Centro didattico scientifico apre l’area protetta ai visitatori per esplorare la natura tra sentieri, storie e viaggi per piccoli astronauti – Tutte le informazioni

Castano Primo – Castano Primo si accende: tre giorni di rock, dance e fiumi di birra. Dal 30 aprile al 2 maggio, la tensostruttura di via Mantegna ospita una grande festa dedicata alla musica live e alla convivialità. Serata speciale l’1 maggio con il tributo ai Rolling Stones e “Neuro MGM Rock Nautilus” – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Natura e sapori a Boarezzo: arrivano la Sagra della Trippa e i “Sussurri dei Rapaci”. Sabato 2 e domenica 3 maggio la frazione di Valganna ospita una due giorni dedicata alla didattica ambientale con i falchi e alla tradizione gastronomica locale in Piazza Salvadori – Tutte le informazioni

Cardano al Campo – A Cardano al Campo allo SbocciArte arriva Mike Rollins. Ultimo appuntamento dell’anno con la rassegna di circo teatro: “Non è colpa mia” è uno spettacolo che tiene insieme battute a raffica, commedia fisica, giocoleria – Tutte le informazioni

Azzate – Azzate si tinge d’arancione: al Belvedere torna la magia della Festa Olandese. Domenica 3 maggio la tredicesima edizione della festa nazionale olandese tra mercatini dei ragazzi, specialità gastronomiche e l’unico gelato allo Stroopwafel d’Italia – Tutte le informazioni

Angera – Silent disco ad Angera: si balla con le mongolfiere nel cielo. Una doppia serata con musica dal vivo e cuffie wireless in riva al Verbano in concerto all’evento solidale “Angera Città della Mongolfiera”- Tutte le informazioni

Lonate Ceppino – Domenica a Lonate Ceppino il “Mercatino del Riuso” tra bancarelle e curiosità. Domenica 3 maggio l’iniziativa che promuove il riutilizzo e la sostenibilità offrendo uno spazio dove dare nuova vita a oggetti usati ma ancora utili – Tutte le informazioni

Samarate – A Verghera festa grande ai “Giardinetti” per il 1° maggio la Cooperativa apre a tutti il pranzo – Tutte le informazioni

Cassano Magnago – A Cassano Magnago è il momento della patronale di Santa Croce. Torna la ricorrenza del maggio cassanese con il consueto programma tra sacro e profano, nell’arco di tre settimane – Tutte le informazioni

Lainate – Giochi d’acqua, giardini monumentali e meraviglie: a Lainate riapre Villa Visconti Borromeo Litta. Venerdì 1° maggio la storica dimora di delizie riapre al pubblico con il suo celebre Ninfeo, le sale affrescate dai maestri del Cinquecento lo spettacolo dei sofisticati meccanismi idraulici che animano il parco – Tutte le informazioni

Cantello – La “Caminada tra i spargeer” di Cantello festeggia il traguardo delle 50 edizioni. La manifestazione organizzata dal comitato locale con SOMS e Avis raggiunge l’importante anniversario del mezzo secolo di vita con la possibilità di pranzare insieme a fine corsa – Tutte le informazioni

Turate – Turate si colora per il 1° Maggio: torna la storica Fiera del Fiore con 100 bancarelle e tante attività. Una giornata con esposizioni di fioristi, artigiani, hobbisti e associazioni locali, musica dal vivo e attività per bambini nei parchi cittadini – Tutte le informazioni

Laveno Mombello – L’Arcivescovo Delpini in pellegrinaggio nel Varesotto: tre tappe tra fede e preghiera per le vocazioni. Monsignor Delpini visiterà Laveno Mombello, Luino e Somma Lombardo durante il mese di maggio dedicato alla Vergine Maria – Tutte le informazioni

Valganna – A Boarezzo per scoprire il mondo dei rapaci con attività per tutta la famiglia. Appuntamento per sabato 2 maggio, per un’intera giornata dedicata ai rapaci, con tanto di uscita notturna per osservarli dal vivo nel loro ambiente naturale. Domenica 3, invece, al via la seconda edizione della Sagra della trippa – Tutte le informazioni

Gorla Maggiore – Gorla Maggiore in festa a San Vitale: tra tradizioni secolari e la riscoperta dell’antica vigna. Domenica 3 maggio torna l’appuntamento promosso da Spazio Zero. In programma tour guidati con il FAI e le GEV alla scoperta della chiesetta medievale – Tutte le informazioni

Cislago – Alla scoperta di Santa Maria della Neve: a Cislago una visita guidata tra affreschi e rarità. Domenica 3 maggio la Pro Loco organizza un percorso guidato tra i preziosi affreschi del 1525 e le iconografie rare dedicate alla maternità che rendono la chiesa di Santa Maria della Neve un gioiello varesino – Tutte le informazioni

Canton Ticino – Morcote inaugura la stagione eventi 2026: scalinata di corsa il 2 maggio, caccia al tesoro il 9. Il 2 maggio la Morcote Scal tra le vie storiche di Morcote fino alla Chiesa di Santa Maria del Sasso, superando 420 gradini. Il 9 maggio la caccia al tesoro nel nucleo storico – Tutte le informazioni

Castello Cabiaglio – Castello Cabiaglio, torna il “Mercato del Giusto iNperfetto”: un borgo in festa tra bio e solidarietà. Domenica 3 maggio l’undicesima edizione della rassegna primaverile: artigiani, laboratori per bambini, street food e la presentazione di un libro in biblioteca – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Tra i boschi di Orino e Cabiaglio due giorni per riscoprire il valore delle relazioni con “Gentil Lentezza”. Il festival promosso da Matrioska e Margine Vivo torna a Orino e Castello Cabiaglio l’1 e 2 maggio con incontri istituzionali, presentazioni di libri e attività per le famiglie – Tutte le informazioni

Porto Ceresio – “Passi di solidarietà”, a Porto Ceresio una camminata lungo le sponde del lago. L’appuntamento è per domenica 3 maggio. Un’iniziativa aperta a tutti che unisce attività all’aria aperta e sensibilizzazione sul tema della donazione di sangue – Tutte le informazioni

Leggiuno – Gornate Olona – Il 1°maggio tra Eremo e Monastero sul Lago Maggiore e in Valle Olona. Per la Festa dei lavoratori speciali visite guidate di Archeologistics e pic nic immersi tra arte, storia e natura in due gioielli del Varesotto per architettura e panorama – Tutte le informazioni

Varese – Il rione di Fogliaro a Varese festeggia San Giuseppe lavoratore tra messa solenne, gastronomia e mercatino dell’artigianato. L’appuntamento è nelle vie adiacenti la chiesa parrocchiale per tutta la giornata del primo maggio – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Gemonio – La fotografia d’arte al centro della Giornata delle Arti Artigiane al Museo Bodini. Un’intera giornata tra laboratori, incontri e dimostrazioni per esplorare il ruolo dell’immagine nel racconto dei processi creativi e degli atelier d’artista contemporanei – Tutte le informazioni

Varese – Ponte del Primo Maggio a Villa Panza di Varese tra visite guidate e laboratori per bambini. Dal 1 al 3 maggio 2026, un programma di visite guidate speciali e laboratori creativi per bambini che approfondiscono i temi centrali della ricerca dell’artista – Tutte le informazioni

Curiglia con Monteviasco – Monteviasco celebra la primavera: al via la mostra “Penne e pennini, foglie e foglietti”. Dal 3 al 23 maggio 2026, l’ex Asilo del borgo ospita una nuova edizione dell’esposizione artistica dedicata alla natura. In programma anche una giornata speciale con birdwatching e poesia – Tutte le informazioni

Tradate – A Villa Truffini la fotografia racconta il territorio con “Frammenti di luce”. Due giornate aperte al pubblico con ingresso libero per scoprire immagini e interpretazioni artistiche che raccontano paesaggi, emozioni e identità locali – Tutte le informazioni

Saronno – Carlo Terzuolo racconta luce e ombra nella mostra fotografica “Apparenze”. Fino al 4 maggio il foyer del Teatro Giuditta Pasta ospita una mostra fotografica che esplora il rapporto tra luce e ombra attraverso un percorso originale. Un progetto della rassegna Art Foyer – Tutte le informazioni

MUSICA

Varese – Solevoci Festival, a Varese tre giorni per cantare insieme: workshop, concerti e finale con i Neri per Caso. Dal 1° al 3 maggio una full immersion aperta a tutti, tra laboratori con docenti internazionali, momenti di canto collettivo e spettacoli. Il direttore Caravati: “Un’esperienza di comunità anche per chi parte da zero” – Tutte le informazioni

Varese – Una notte con Frank Sinatra al Salone Estense per i ragazzi di Crans-Montana. Sabato 2 maggio il concerto “Omaggio a The Voice” raccoglie fondi per gli studenti milanesi coinvolti nella tragedia di Capodanno. L’evento, patrocinato dal Comune, porta la firma della Sinatra Night Band – Tutte le informazioni

Saronno – Il primo violino dei Wiener Philharmoniker inaugura a Saronno il Concorso lirico internazionale Giuditta Pasta. Domenica 3 maggio il concerto dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali diretta da Alessandro Cadario con Rainer Honeck inaugura la quinta edizione del concorso internazionale, portando in città artisti e professionisti di livello internazionale – Tutte le informazioni

Varese – L’Orchestra Filarmonica Europea Giovani in concerto al Salone Estense di Varese. Domenica 3 maggio la formazione diretta da Marcello Pennuto propone un programma tra classicismo e romanticismo con la partecipazione di giovani solisti del territorio – Tutte le informazioni

Saronno – Arriva “Saronno Sound Festival”, tre giorni di musica live per inaugurare il nuovo palco nel parco dell’ex Seminario. Tre serate tra artisti emergenti, tribute band e orchestra per dare il via alla stagione musicale all’aperto in città. L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con Paneliquido – Tutte le informazioni

INCONTRI

Luino – “Amare la politica”, a Luino la presentazione del libro di Gianni Borsa. Si parte dall’individuazione dei “mali” che ammorbano la politica per provare, passo dopo passo, a ripercorre il senso, i veri protagonisti, gli spazi, i possibili e grandi obiettivi che deve darsi, sia per diventare di nuovo una dimensione appassionante per molti – Tutte le informazioni

SPORT

Ternate – Oltre 1.300 atlete in arrivo a Ternate per la Coppa ginnastica prealpina. Dal primo al tre maggio il Centro Polivalente accoglie la quarta edizione dell’evento sportivo organizzato dalla Asd Ginnaste del Lago – Tutte le informazioni