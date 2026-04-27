Domenica a Lonate Ceppino il “Mercatino del Riuso” tra bancarelle e curiosità

A Lonate Ceppino torna il “Mercatino del Riuso”, appuntamento dedicato agli appassionati di antiquariato, collezionismo e oggetti del passato. L’evento è in programma domenica 3 maggio in via della Giustizia, dalle 7.30 alle 13, e offrirà una mattinata tra bancarelle e curiosità per tutte le età.

Il mercatino si propone come uno spazio dove trovare pezzi unici e articoli difficili da reperire nei circuiti tradizionali. Tra le bancarelle sarà possibile acquistare oggetti di antiquariato, articoli da collezione, prodotti legati all’hobbistica e i classici “oggetti della nonna”, spesso carichi di storia e ricordi.

L’iniziativa punta anche a promuovere il riuso e la sostenibilità, dando nuova vita a materiali e oggetti che altrimenti resterebbero inutilizzati.

Gli organizzatori hanno stabilito alcune indicazioni precise per la partecipazione: non è consentita la vendita di vestiti e scarpe. Una scelta che mira a mantenere il mercatino focalizzato su antiquariato e oggettistica.

L’evento è organizzato dall’Associazione del Seprio e si svolge con il patrocinio del Comune di Lonate Ceppino. Per informazioni e prenotazioni degli spazi è disponibile il numero 351 5190130.weekend