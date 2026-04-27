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Il 1° maggio “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®” colorano la festa a Legnano

Tornano in città per la “Festa del pane” mercoledì 1° Maggio le mitiche e originali “boutique a cielo aperto”, ospiti della Contrada La Flora

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a Legnano per la Festa del Pane
Sagre, Fiere e Feste

01 Maggio 2026

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi: le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia tornano come di consuetudine in questo periodo in città, con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Si potranno ammirare le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio giovedì 1° maggio a Legnano, nella consueta location di Via della Pace e incrocio con Via Ciro Menotti, all’esterno del maniero della Contrada Sovrana La Flora (nell’ambito della tradizionale “Festa del pane e Manieri aperti”).

Dunque, un appuntamento da non perdere assolutamente per i tanti appassionati del genere, come sempre all’insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

“Il nostro Consorzio – spiega il Presidente, Andrea Ceccarelli – con il suo evento-mercato di qualità ha letteralmente re-inventato una professione storica alla luce dei tempi moderni, dimostrando che la passione per il proprio lavoro, l’ingegno artigianale, la ricerca della qualità dei materiali e l’attenzione alle tendenze, possono ancora fare la differenza nel competitivo mondo del commercio attuale”.

Da sempre avvolti in un alone mitico, i famosi ambulanti toscani – ormai valutati oltre l’aspetto commerciale e divenuti un vero e proprio fenomeno di costume – propongono un autentico spettacolo di bancarelle, colori e pubblico, che fanno rivivere le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita.

Sarà, come al solito, un autentico spettacolo di bancarelle, colori e pubblico, che faranno rivivere le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Sui grandi banchi di vendita è infatti possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell’artigianato di qualità: abbigliamento, con nuove collezioni griffate e di stock, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinati tessuti di arte fiorentina. La qualità è sempre rigorosamente declinata anche con la massima convenienza.

Bandite per statuto imitazioni e “cineserie” di scarso pregio, è sui banchi de “Gli Ambulanti di Forte di Marmi” che si trovano le nuove tendenze della moda, spesso riprese anche da tanti fashion blog e magazine femminili. Non a caso il Consorzio (depositario del marchio unico, originale e registrato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”), nato per primo nel 2002 dall’unione di alcuni dei migliori banchi storicamente e tuttora presenti nello storico e famoso (nel mondo) mercato di Forte dei Marmi, con lo scopo di renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali, è stato da allora oggetto di diversi tentativi di imitazione.

«Il nostro è un invito – spiega il presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli – a diffidare di ogni tentativo di imitazione e valutare, invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la qualità delle nostre merci e l’immagine coordinata delle nostre bancarelle. Il nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente».

Per conoscere nel dettaglio il calendario completo delle date dei mercati dello show itinerante de “Gli Ambulanti di Forte di Marmi®” è possibile consultare l’unico sito web ufficiale (attenzione ai “fake”), dal quale si accede anche alla pagina Facebook da oltre 200mila fans reali e certificati ed alla App del Consorzio.

Evento – Mercato di qualità con “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®
Festa del pane e Manieri aperti
Venerdì 1 maggio 2026
Via della Pace, angolo via Ciro Menotti, Legnano
All’esterno del maniero della Contrada Sovrana La Flora
Dalle 8.00 alle 19.00, con orario continuato anche in caso di maltempo

27 Aprile 2026
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Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a Legnano per la Festa del Pane
Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a Legnano per la Festa del Pane
Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a Legnano per la Festa del Pane
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