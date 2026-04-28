A Cassano Magnago è il momento della patronale di Santa Croce

Si rinnova ancora una volta, dopo più di 450 anni, la tradizione dei cittadini e fedeli di Cassano Magnago di radunarsi all’ombra del campanile di Santa Maria del Cerro, per onorare il leggendario ritrovamento della Reliquia della Sacra Spina della Corona di Gesù.

Anche nell’edizione 2026 della storica patronale al centro della ricca selezioni di appuntamenti pensati e promossi dalla Comunità Pastorale San Maurizio – che raduna le parrocchia cittadine – si troverà la devozione a questa preziosa Spina, che è all’origine di ogni festeggiamento, da quando San Carlo Borromeo la ritrovò all’interno del castello visconteo della città e ne ordinò la traslazione nella chiesa antistante.

Venerdì sera, primo maggio, sarà la prima occasione per rivedere esposto questo oggetto sacro che è gelosamente custodito e normalmente non visibile per il resto dell’anno né ai fedeli né ai visitatori. Le celebrazioni liturgiche della festa continueranno nella S.Messa di sabato 2 maggio – nel 129° anniversario di consacrazione della parrocchiale – culminando nella giornata di domenica 3 dove si svolgeranno i due momenti più suggestivi della festa. Alle 15 partirà dalla chiesa la solenne processione che, snodandosi per le vie di Soiano, porterà la Sacra Spine per le vie dell’abitato, mentre alle 20.45 verrà messa in scena la toccante e coinvolgente Sacra Rappresentazione della passione, morte e risurrezione di Gesù nella piazza della chiesa (evento trasferito in chiesa nel caso di maltempo).

L’anno scorso questa performance ha avuto modifiche che ne hanno svecchiato l’originale esecuzione portando grande interesse tra i parrocchiani e i volontari esterni sino a raggiungere una settantina di persone coinvolte come figuranti e attori dell’evento. Il programma prosegue con due momenti culturali degni di nota.

Lunedì 4, alle 20.45, nella chiesa parrocchiale interverrà il Custode del Sacro Convento di Assisi, Fra Marco Moroni, con una conferenza dal titolo “Disarmati e Disarmanti: la dinamica evangelica della Pace”. Per il francescano, attivamente impegnato quest’ultimo anno a seguito dei festeggiamenti per l’ottocentesimo anno dalla morte di S.Francesco, sarà un ritorno a casa essendo lui stesso cassanese.

Per il secondo momento bisogna attendere il weekend successivo; sabato 9 l’elegante cornice della chiesa di Santa Maria ospiterà il Maestro Mario Fontana e il Coro Calicantus Experience di Locarno (Svizzera) con una serata dal titolo “Enchanted” in collaborazione con il Coro Sophia, da decenni punto di riferimento corale per la cittadina di Cassano. Appuntamento alle 20.45, ingresso libero.

Nel frattempo nei due fine settimana della festa (2/3 e 9/10 maggio) l’oratorio San Carlo apre i suoi cancelli e le sue porte dalle 19.30, offrendo diverse occasioni di intrattenimento con banco gastronomico, musica dal vivo, animazione per piccoli e grandi e tornei sportivi.