Parco del Ticino: weekend di controlli tra Abbiategrasso e Somma Lombardo

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino intensifica i controlli nelle aree più sensibili del territorio, soprattutto nei fine settimana e nei luoghi maggiormente frequentati dai visitatori. Le attività di monitoraggio, svolte dalle Guardie Ecologiche Volontarie, hanno interessato anche la Gabana di Abbiategrasso, area al centro di numerose richieste di maggiore presidio da parte dei cittadini.

Nel corso dell’ultimo weekend le GEV hanno effettuato verifiche mirate per controllare la corretta fruizione delle aree naturali, contrastare l’abbandono di rifiuti e prevenire l’accensione di fuochi a terra. Nonostante la presenza di numerosi visitatori, nell’area della Gabana non sono state rilevate particolari criticità.

I controlli si sono estesi anche ad altre località del Parco, tra cui Vizzola Ticino, Somma Lombardo, Lonate Pozzolo in località Sperone, Turbigo nelle zone Vita Mayer e Tre Salti, Castelletto di Cuggiono e Vigevano in località Sayonara.

Il presidente Rognoni: «Presenza costante sul territorio»

«Stiamo portando avanti controlli continui su tutto il territorio del Parco, con particolare attenzione ai luoghi più frequentati e delicati – dichiara il presidente del Parco Lombardo della Valle del Ticino, Ismaele Rognoni – La Gabana di Abbiategrasso rappresenta oggi una delle aree sulle quali i cittadini ci chiedono maggiore presenza e presidio».

Rognoni ha ricordato anche l’esperienza dello scorso anno, quando era stata organizzata una giornata di presidio insieme all’amministrazione comunale e alla Polizia Locale di Abbiategrasso, con il supporto delle GEV della Provincia di Pavia. «I risultati erano stati davvero importanti – ha aggiunto –. In attesa di replicare anche quest’anno, ho chiesto uno sforzo ulteriore ai volontari dell’Ente Parco».

Controlli anche nelle prossime settimane

L’Ente Parco conferma quindi la volontà di mantenere alta l’attenzione sul territorio con monitoraggi costanti anche nelle prossime settimane, in vista dell’aumento delle presenze legato alla stagione estiva.