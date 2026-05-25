Varese News

Politica

Elezioni a Luino, è il momento dello spoglio: la diretta dei risultati

Cinque candidati sindaco si contendono la guida della città del Verbano. Bianchi cerca la riconferma contro Pellicini, Artoni, Massarenti e Nicastri

spoglio elezioni schede comunali

Alle 15 di lunedì 25 maggio si sono chiuse le urne anche a Luino, dove cinque candidati sindaco si contendono la guida della città del Verbano. Subito dopo, nei seggi cittadini sono iniziate le operazioni di spoglio.
A sfidarsi sono il sindaco uscente Enrico Bianchi (lista civica “Proposta per Luino”), che cerca la riconferma dopo il primo mandato iniziato nel 2020, l’ex sindaco Andrea Pellicini alla guida della coalizione civica “Vento del Verbano”, Furio Artoni con gli “Stati Generali del Centrodestra per Luino” che riunisce i partiti dell’area, il civico Marco Massarenti con “La Nostra Luino” e il diciannovenne Paolo Nicastri con “Luino Alternativo”, il candidato più giovane di questa tornata in provincia.
In questo articolo è possibile seguire l’andamento dello spoglio attraverso il liveblog con aggiornamenti in tempo reale dal centro di raccolta dati, foto, dichiarazioni dei candidati e cronaca dai seggi.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 25 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.