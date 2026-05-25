Elezioni a Luino, è il momento dello spoglio: la diretta dei risultati

Alle 15 di lunedì 25 maggio si sono chiuse le urne anche a Luino, dove cinque candidati sindaco si contendono la guida della città del Verbano. Subito dopo, nei seggi cittadini sono iniziate le operazioni di spoglio.

A sfidarsi sono il sindaco uscente Enrico Bianchi (lista civica “Proposta per Luino”), che cerca la riconferma dopo il primo mandato iniziato nel 2020, l’ex sindaco Andrea Pellicini alla guida della coalizione civica “Vento del Verbano”, Furio Artoni con gli “Stati Generali del Centrodestra per Luino” che riunisce i partiti dell’area, il civico Marco Massarenti con “La Nostra Luino” e il diciannovenne Paolo Nicastri con “Luino Alternativo”, il candidato più giovane di questa tornata in provincia.

In questo articolo è possibile seguire l’andamento dello spoglio attraverso il liveblog con aggiornamenti in tempo reale dal centro di raccolta dati, foto, dichiarazioni dei candidati e cronaca dai seggi.