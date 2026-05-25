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La Openjobmetis ha il suo stopper: biennale per Iris Ikangi

L'ala italo-congolese, 2 metri e 32 anni, arriva da Udine dove si è messo in mostra come specialista difensivo. Si è legato ai biancorossi fino al 30 giugno 2028

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Il primo giocatore accostato – da alcune settimane – alla prossima Openjobmetis si è rivelato anche il primo ad avere effettivamente firmato per la società biancorossa. Iris Ikangi giocherà il prossimo campionato con la maglia della Pallacanestro Varese per quella che sarà la sua quarta esperienza in Serie A dopo quelle di Brindisi, Scafati e Udine. (foto: APU Udine)

L’ala di origini congolesi nata a Voghera, 32 anni, arriva proprio dalla formazione friulana dove ha giocato agli ordini di coach Adriano Vertemati. Non porta in dote cifre abbaglianti (5,4 punti, 2,7 rimbalzi, il 43,9% da 2 punti, il 30,3% da 3 e un cattivo 59,1% ai liberi) ma è stato scelto per le sue qualità difensive. Piedi rapidi, braccia lunghe, corpo da spendere, Ikangi ha le caratteristiche giuste per sostituire Elisee Assui nello scacchiere biancorosso e per applicare i dettami di Ioannis Kastritis.

Varese lo ha capito sulla propria pelle quando – era lo scorso 23 novembre a Masnago – Ikangi imbrigliò Ike Iroegbu (12 punti con 3/9 al tiro), marcato stretto nonostante le differenze di ruolo e di statura, contribuendo in maniera pesante al successo ottenuto a Masnago dalla Old Wild West. Anche per questo motivo la società biancorossa – da tempo certa dell’addio di Assui – si era mossa in anticipo e dopo qualche rallentamento della trattativa è arrivata al dunque.

Ikangi, che è alto 2 metri per circa 88 chili di peso, ha firmato un contratto biennale (quindi sino al 30 giugno 2028) di cui, come da prassi, non sono state comunicate le cifre. L’acquisto dell’ala pavese è importante anche per via della sua eleggibilità da italiano: con le tante partenze verso la NCAA, accaparrarsi giocatori “sicuri” e con passaporto tricolore è una mossa importante, in attesa di capire quale sarà il futuro di Matteo Librizzi e Davide Alviti.

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Pubblicato il 25 Maggio 2026
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