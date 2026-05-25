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Alizee Ribolzi campionessa d’Europa nel singolo under 19

La classe 2008 centra l'oro a Brandeburgo. Festa Corgeno: anche Aroldi e Gerosa a medaglia (seconde). Due argenti per la timoniera Maroni (Monate)

alizee ribolzi canottaggio europei u19 2026

Spedizione eccellente per il Varesotto del remo in Germania: le giovani atlete della nostra provincia chiamate a difendere i colori azzurri agli Europei Under 19 di Brandeburgo tornano tutte con la medaglia al collo dopo un weekend che ha visto l’Italia vincere il medagliere complessivo.

L’impresa principale è firmata da Alizee Ribolzi, classe 2008, nata e cresciuta nella Canottieri Corgeno per la quale è tutt’ora tesserata. Ribolzi ha vinto il titolo europeo nel singolo femminile dominando la finale A: la varesina è partita in testa, ha risposto agli attacchi di Grecia e Germania e si è imposta infine sulla russa Cherkasova con 1″7 di vantaggio sul traguardo. foto: Canottaggio.org

«Una gara stratosferica – ha detto Alizee all’arrivo – Ho sofferto un po’ le onde in partenza e le avversarie sono rimaste vicine sino a quando non ho scelto di anticipare la chiusura. Sono davvero felice per questo risultato e ringrazio Paola Grizzetti per tutto quello che ha fatto per me».

La Canottieri Corgeno ha vissuto un weekend speciale anche grazie alle due compagne di squadra di Ribolzi, Neve Aroldi e Aurora Gerosa, imbarcate sull’otto femminile capace di centrare un’ottima medaglia d’argento. Le azzurre hanno remato alle spalle dell’imprendibile Romania gestendo la piazza d’onore e difendendosi con successo dai tentativi di sorpasso di Repubblica Ceca e Germania, poi staccatesi nel finale.

A completare l’elenco dei podi ci ha pensato Morgana Maroni, tesserata per la Canottieri Monate e timoniera sia dell’otto maschile sia dell’otto misto. Entrambe le sue imbarcazioni hanno concluso le gare con la medaglia d’argento: «Bellissimo secondo posto – ha detto riferendosi all’ammiraglia maschile – Abbiamo tirato fuori tutti il meglio di noi in una gara non semplice».

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Pubblicato il 25 Maggio 2026
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