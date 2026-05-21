Europei under 19, la Canottieri Corgeno cala il tris azzurro
Sul Beetzsee di Brandeburgo in gara Ribolzi nel singolo, Gerosa e Aroldi nell'otto. In azzurro anche la timoniera Maroni della Canottieri Monate
La “Contea dei Laghi” – il soprannome del Varesotto nel mondo del canottaggio – sarà rappresentata anche nei prossimi Campionati Europei Under 19 da un gruppetto di atleti, come accade da molti anni praticamente per ogni manifestazione internazionale.
La particolarità in questa circostanza sta nel fatto che le quattro atlete – sono tutte ragazze – di casa nostra convocati dalla Nazionale appartengano a due società relativamente piccole come la Canottieri Corgeno e la Canottieri Monate mentre non ci sono atleti delle due “superpotenze” Gavirate e Varese.
Corgeno in particolare fa la parte del leone: la società vergiatese che ha sede sul lago di Comabbio manderà a Brandeburgo – nella Germania Orientale – ben tre rappresentanti. Alizee Ribolzi (foto Canottaggio.org), classe 2008, gareggerà nel singolo femminile mentre le coetanee Aurora Gerosa e Neve Aroldi fanno parte della formazione dell’otto insieme a Toffanello (Lecco), Gagetti (Pontedera), Trombetta e Bancora (Lario), De Vincenzi e Piller (Nettuno) con al timone Rabah (Firenze).
La quarta varesotta chiamata agli Europei proviene invece dalla Canottieri Monate: si tratta della 18enne Morgana Maroni che ricopre il ruolo di timoniera e che guiderà l’otto maschile.
La spedizione azzurra in Germania conta 14 equipaggi che gareggeranno nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio sullo storico bacino del Beetzsee, un lago naturale con oltre cinquant’anni di tradizione nel canottaggio.
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