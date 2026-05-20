Incidente stradale a Castano Primo sulla provinciale per Buscate: due feriti gravi in codice rosso
Scontro violento tra un'auto e uno scooter nel pomeriggio: cinquantaseienne trasportato in elisoccorso al San Carlo di Milano
Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 16:30, lungo la strada provinciale che da Castano Primo conduce a Buscate. Per cause ancora da accertare, un’autovettura e uno scooter si sono scontrati frontalmente. L’impatto è apparso da subito estremamente violento, e i soccorritori si sono precipitati sul posto in codice rosso.
Ad avere la peggio sono stati i due passeggeri del veicolo a due ruote. Il conducente dello scooter, un uomo di 56 anni, ha riportato gravi traumi al volto e al torace. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, che ha provveduto al suo trasferimento d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale San Carlo di Milano. In condizioni critiche anche la donna di 58 anni che viaggiava sul sedile posteriore dello scooter; la passeggera ha riportato un trauma cranico, lesioni al volto e a un arto inferiore ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Legnano.
Alla guida dell’automobile si trovava una donna di 85 anni che, a seguito dei controlli effettuati dal personale sanitario sul luogo del sinistro, non ha necessitato del ricovero ospedaliero. Oltre all’elisoccorso e all’automedica, sono intervenute due ambulanze per prestare i primi soccorsi e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi scientifici e gestire la viabilità stradale durante le operazioni di soccorso.
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