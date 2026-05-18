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“Camminar Mangiando” abbraccia il Lago di Comabbio, protagonisti bellezza e sapori

Il ritorno di una tradizione cara a tanti appassionati delle passeggiate e del buon cibo, che domenica 17 maggio ha fatto tappa nei luoghi più suggestivi lungo la pista ciclopedonale

camminar mangiando

Dagli splendidi prati del Parco Berrini, passeggiando lungo la passerella sull’acqua tra Ternate e Comabbio e in mezzo ai boschi di Mercallo fino alla grande panchina colorata di Varano Borghi, passando accanto al suggestivo atelier di Mario da Corgeno. Domenica 17 maggio, “Camminar Mangiando”, la passeggiata gastronomica organizzata dalle cinque Pro Loco dei Comuni affacciati sul Lago di Comabbio, ha accompagnato cittadini e visitatori alla scoperta dei punti più suggestivi attraversati dalla pista ciclopedonale.

Un bel lavoro di squadra che – grazie all’impegno di tanti volontari – ha accompagnato un nutrito gruppo di “esploratori”  per vivere insieme una giornata di spensieratezza, sole e divertimento all’insegna delle bellezze e dei sapori del territorio.

“Camminar Mangiando” è stato anche solidarietà. Come spiegato dagli organizzatori, parte del ricavato della manifestazione sarà donato alla Fondazione Giacomo Ascoli di Varese per i suoi progetti a favore dei pazienti oncoematologici e le loro famiglie.

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Pubblicato il 18 Maggio 2026
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