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Canton Ticino

Donna di 52 anni annega a Melide nel lago Ceresio

I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per la cinquantaduenne, rinvenuta nelle acque del lago di Lugano priva di sensi, non c'è stato nulla da fare

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A Melide le acque del lago Ceresio sono state teatro di un tragico evento nel pomeriggio di oggi, martedì 18 agosto. Poco dopo le 17:30, a pochi metri dalla riva, una cittadina svizzera di 52 anni domiciliata nel Luganese è stata trovata priva di conoscenza.

Alcune persone presenti nell’area si sono accorte della situazione e sono intervenute riportando la donna a terra. Gli agenti della Polizia cantonale giunti sul posto hanno avviato subito le manovre di rianimazione, proseguite dai soccorritori della Croce Verde di Lugano. I tentativi dell’équipe sanitaria sono andati avanti a lungo, ma il personale medico ha potuto unicamente constatare il decesso della donna.

Sulle cause del fatto restano attive le indagini della Polizia cantonale, impegnata a ricostruire gli ultimi momenti dell’episodio. Per garantire il supporto e l’assistenza durante le operazioni di rilievo sono arrivate sul posto anche le pattuglie della Polizia Città di Lugano e della Polizia Ceresio Sud.

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Pubblicato il 18 Agosto 2026
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