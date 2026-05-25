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Elezioni comunali 2026, la diretta dello spoglio: i risultati comune per comune tra Varesotto e altomilanese

Casorate Sempione, Gemonio, Golasecca, Gorla Maggiore, Laveno Mombello, Lonate Ceppino, Luino, Masciago Primo, Origgio e Somma Lombardo, oltre a Legnano e Parabiago. Segui i risultati nella tabella e il liveblog con foto, dichiarazioni e aggiornamenti

schede elettorali elezioni spoglio comunali

Sono inziziate le operazioni di spoglio nei dieci comuni della provincia di Varese chiamati alle urne, ai quali si aggiungono Legnano e Parabiago nell’Altomilanese. In questo articolo è possibile seguire l’andamento dei conteggi attraverso la tabella riepilogativa qui sotto, che verrà aggiornata costantemente con i risultati man mano che arriveranno dai singoli municipi. Nella seconda parte dell’articolo, invece, è disponibile il liveblog con anticipazioni, foto, aggiornamenti dai seggi, dichiarazioni di candidati e protagonisti della giornata elettorale (QUI I RISULTATI SULL’AFFLUENZA AL VOTO).

Comune Situazione Note
Varesotto
Casorate Sempione Sindaco eletto Dimitri Cassani sindaco Leggi qui
Gemonio Quorum raggiunto Samuel Lucchini sindaco Leggi qui
Golasecca Spoglio in corso Testa a testa
Gorla Maggiore Quorum raggiunto Pietro Zappamiglio sindaco Leggi qui
Laveno Mombello Spoglio in corso
Lonate Ceppino Spoglio in corso
Luino Spoglio in corso Pellicini è avanti
Masciago Primo Sindaco eletto Marco Magrini sindaco Leggi qui
Origgio Sindaco eletto Evasio Regnicoli sindaco Leggi qui
Somma Lombardo Spoglio in corso Si profila il ballottaggio
Altomilanese
Legnano Spoglio in corso Segui qui lo spoglio
Parabiago Spoglio in corso È avanti Giacomo Sartori Segui qui lo spoglio

Segui il liveblog dello spoglio elettorale

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Pubblicato il 25 Maggio 2026
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