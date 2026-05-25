Elezioni comunali 2026, la diretta dello spoglio: i risultati comune per comune tra Varesotto e altomilanese
Casorate Sempione, Gemonio, Golasecca, Gorla Maggiore, Laveno Mombello, Lonate Ceppino, Luino, Masciago Primo, Origgio e Somma Lombardo, oltre a Legnano e Parabiago. Segui i risultati nella tabella e il liveblog con foto, dichiarazioni e aggiornamenti
Sono inziziate le operazioni di spoglio nei dieci comuni della provincia di Varese chiamati alle urne, ai quali si aggiungono Legnano e Parabiago nell’Altomilanese. In questo articolo è possibile seguire l’andamento dei conteggi attraverso la tabella riepilogativa qui sotto, che verrà aggiornata costantemente con i risultati man mano che arriveranno dai singoli municipi. Nella seconda parte dell’articolo, invece, è disponibile il liveblog con anticipazioni, foto, aggiornamenti dai seggi, dichiarazioni di candidati e protagonisti della giornata elettorale (QUI I RISULTATI SULL’AFFLUENZA AL VOTO).
|Comune
|Situazione
|Note
|Varesotto
|Casorate Sempione
|Sindaco eletto
|Dimitri Cassani sindaco Leggi qui
|Gemonio
|Quorum raggiunto
|Samuel Lucchini sindaco Leggi qui
|Golasecca
|Spoglio in corso
|Testa a testa
|Gorla Maggiore
|Quorum raggiunto
|Pietro Zappamiglio sindaco Leggi qui
|Laveno Mombello
|Spoglio in corso
|Lonate Ceppino
|Spoglio in corso
|Luino
|Spoglio in corso
|Pellicini è avanti
|Masciago Primo
|Sindaco eletto
|Marco Magrini sindaco Leggi qui
|Origgio
|Sindaco eletto
|Evasio Regnicoli sindaco Leggi qui
|Somma Lombardo
|Spoglio in corso
|Si profila il ballottaggio
|Altomilanese
|Legnano
|Spoglio in corso
|Segui qui lo spoglio
|Parabiago
|Spoglio in corso
|È avanti Giacomo Sartori Segui qui lo spoglio
Segui il liveblog dello spoglio elettorale
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