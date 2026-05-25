Elezioni comunali 2026, la diretta dello spoglio: i risultati comune per comune tra Varesotto e altomilanese

Sono inziziate le operazioni di spoglio nei dieci comuni della provincia di Varese chiamati alle urne, ai quali si aggiungono Legnano e Parabiago nell’Altomilanese. In questo articolo è possibile seguire l’andamento dei conteggi attraverso la tabella riepilogativa qui sotto, che verrà aggiornata costantemente con i risultati man mano che arriveranno dai singoli municipi. Nella seconda parte dell’articolo, invece, è disponibile il liveblog con anticipazioni, foto, aggiornamenti dai seggi, dichiarazioni di candidati e protagonisti della giornata elettorale (QUI I RISULTATI SULL’AFFLUENZA AL VOTO).

Comune Situazione Note Varesotto Casorate Sempione Sindaco eletto Dimitri Cassani sindaco Leggi qui Gemonio Quorum raggiunto Samuel Lucchini sindaco Leggi qui Golasecca Spoglio in corso Testa a testa Gorla Maggiore Quorum raggiunto Pietro Zappamiglio sindaco Leggi qui Laveno Mombello Spoglio in corso Lonate Ceppino Spoglio in corso Luino Spoglio in corso Pellicini è avanti Masciago Primo Sindaco eletto Marco Magrini sindaco Leggi qui Origgio Sindaco eletto Evasio Regnicoli sindaco Leggi qui Somma Lombardo Spoglio in corso Si profila il ballottaggio Altomilanese Legnano Spoglio in corso Segui qui lo spoglio Parabiago Spoglio in corso È avanti Giacomo Sartori Segui qui lo spoglio

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