Laveno Mombello, nella corsa a tre la spunta Bruno Bresciani

È Bruno Bresciani il nuovo sindaco di Laveno Mombello. Il candidato della lista civica “Fare Comune” conquista la guida del paese al termine di una tornata elettorale che ha visto tre dei quattro candidati impegnati in un testa a testa piuttosto serrato nel pomeriggio degli scrutini.

Bresciani – che proviene dall’area del centrosinistra – l’ha infatti spuntata per pochi punti percentuali (35,8% contro il 32,2%) sul primo cittadino uscente, Luca Santagostino, della lista “Civitas”; terzo posto (con il 29,4% delle preferenze) per Giovanni Castelli che con la lista “Patto Comune” è orientato verso il centrodestra. Un risultato in parte inatteso visto che le voci della vigilia vedevano senza dubbio Castelli – un agronomo molto conosciuto e con esperienze passate importanti in politica – come il principale favorito. Lontanissimo invece Diego Carmenati, vicino ai 5 Stelle e a capo della lista “Futuro Ideale”, che ha raccolto solo le briciole (2,6% e 99 voti).

Come spesso accade nelle elezioni cittadine, hanno pesato parecchio le singole frazioni: Castelli era infatti in vantaggio dopo le prime sezioni scrutinate ma i risultati di Cerro hanno ribaltato la graduatoria “aprendo” al testa a testa tra Bresciani e Santagostino mentre Mombello (“feudo” dell’ex sindaco Ercole Ielmini, vicino a Bresciani) ha confermato il trend vincente per la lista “Fare Comune”. Che a livello assoluto ha preso 1.385 voti contro i 1.246 di Civitas e i 1.135 del gruppo Castelli.

Per anni responsabile del settore Affari generali del Comune con funzioni di vice segretario, Bresciani ha maturato la propria candidatura insieme al professor Mario Iodice, ex vicesindaco e assessore alla cultura con la lista Civitas che, però, in questa tornata ha scelto di appoggiare “Fare Comune”.