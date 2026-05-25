Dimitri Cassani eletto per la terza volta sindaco di Casorate Sempione
Il candidato del centrodestra sì è imposto in tutte e cinque le sezioni, contro Marson di Sogniamo Casorate
Dimitri Cassani si conferma, per il terzo mandato, sindaco di Casorate Sempione.
La lista del centrodestra ha ottenuto più voti del centrosinistra di Sogniamo Casorate per Tiziano Marson.
Alle 16.45 cassani è arrivato in municipio e c’è stata la stretta di mano con lo sfidante Bossone, che ha sancito il risultato, anche se ancora si aspetta il dato definitivo della sezione 3.
“Il lavoro che abbiamo fatto è innegabile, abbiamo puntato sulla concretezza del saper amministrare e su una squadra rinnovata” ha commentato Cassani, dicendo che si aspettava un risultato netto
Così commenta Marson: “Casorate ha scelto: noi abbiamo fatto tutto quel che potevamo fare, come lista. Cassani ha vinto, non resta che fargli i complimenti, noi faremo opposizione. Siamo orgogliosi dei voti che abbiamo preso e continueremo a lavorare, anche con le iniziative che avevamo in mente: non c’è bisogno di essere in maggioranza per incidere sul paese e la cultura”.
Cassani era l’unico candidato in provincia di Varese che cercava il terzo mandato avendo uno sfidante. A Gemonio e Gorla Maggiore Samuel Lucchini e Pietro Zappamiglio invece hanno vinto la sfida contro l’astensionismo, superando la soglia del 40%+1 dei votanti, come previsto dalla norma in caso di un unico candidato.
L’affluenza è stata molto bassa: 44,6%.
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