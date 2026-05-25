Quorum raggiunto a Gemonio e Gorla Maggiore: Lucchini e Zappamiglio verso la riconferma
Nei due comuni con un solo candidato sindaco la soglia del 40% di affluenza è stata superata già in mattinata, scongiurando lo spettro del commissariamento. urne ancora aperte: ora si attende solo lo spoglio per l'ufficialità
È arrivata in mattinata la notizia più attesa per i due comuni del Varesotto andati al voto con un solo candidato sindaco: a Gemonio e a Gorla Maggiore il quorum del 40% degli aventi diritto è stato raggiunto, scongiurando così l’ipotesi del commissariamento prefettizio che incombeva da settimane sulle due amministrazioni.
Per il sindaco uscente di Gemonio Samuel Lucchini, alla guida del paese della Valcuvia dal 2015 con la lista “Impegno Civico”, e per Pietro Zappamiglio a Gorla Maggiore, capolista di “Fare Comune”, la partita si è giocata in queste settimane non contro un avversario politico ma contro l’astensionismo. Una sfida che entrambi sembrano aver vinto, con il sostegno degli elettori chiamati alle urne nonostante l’assenza di una competizione vera e propria.
Le operazioni di voto non sono ancora terminate: i seggi restano aperti fino alle 15 di oggi, lunedì 26 maggio e chi non si fosse ancora recato al voto può quindi farlo nelle prossime ore. Ma il dato saliente della giornata è ormai acquisito: il quorum è stato superato, e Lucchini e Zappamiglio attendono ora soltanto lo spoglio dei voti per sancire l’ufficialità della rielezione.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.