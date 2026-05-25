Quorum raggiunto a Gemonio e Gorla Maggiore: Lucchini e Zappamiglio verso la riconferma

È arrivata in mattinata la notizia più attesa per i due comuni del Varesotto andati al voto con un solo candidato sindaco: a Gemonio e a Gorla Maggiore il quorum del 40% degli aventi diritto è stato raggiunto, scongiurando così l’ipotesi del commissariamento prefettizio che incombeva da settimane sulle due amministrazioni.

Per il sindaco uscente di Gemonio Samuel Lucchini, alla guida del paese della Valcuvia dal 2015 con la lista “Impegno Civico”, e per Pietro Zappamiglio a Gorla Maggiore, capolista di “Fare Comune”, la partita si è giocata in queste settimane non contro un avversario politico ma contro l’astensionismo. Una sfida che entrambi sembrano aver vinto, con il sostegno degli elettori chiamati alle urne nonostante l’assenza di una competizione vera e propria.

Le operazioni di voto non sono ancora terminate: i seggi restano aperti fino alle 15 di oggi, lunedì 26 maggio e chi non si fosse ancora recato al voto può quindi farlo nelle prossime ore. Ma il dato saliente della giornata è ormai acquisito: il quorum è stato superato, e Lucchini e Zappamiglio attendono ora soltanto lo spoglio dei voti per sancire l’ufficialità della rielezione.