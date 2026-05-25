E tre: Zappamiglio eletto sindaco di Gorla Maggiore per la terza volta

Pietro Zappamiglio ce l’ha fatta. Ha conquistato ancora una volta la fiducia dei cittadini di Gorla Maggiore e guiderà il paese per i prossimi cinque anni.

Unico candidato sindaco ad essersi presentato a questa tornata elettorale, aveva dinanzi a sé lo scoglio del superamento del quorum. Con un’affluenza del 45,69% e il suo nome barrato sulle schede elettorali dalla quasi totalità dei votanti, inizia ufficialmente il terzo mandato, quello che lui stesso ha definito la tappa della “maturità”, dopo gli undici anni precedenti.

Il vero rivale per Zappamiglio e la sua squadra era l’astensionismo, correlato ad una disaffezione alla politica da parte dei votanti, ma anche soluzione paventata da chi non ha apprezzato l’Amministrazione uscente e paventava la possibilità di far saltare la sua elezione, far nominare un commissario prefettizio e tornare alle urne nel 2027.

Quorum raggiunto in tre sezioni su quattro

Nulla di tutto ciò avverrà, perché il quorum è stato superato in tre sezioni su quattro, legittimando l’elezione, e il terzo mandato di Pietro Zappamiglio è già realtà.

Questi i risultati di ogni singola sezione di Gorla Maggiore:

Sezione 1 : 48,63%

Sezione 2 : 39,71%

Sezione 3 : 45,34%

Sezione 4 : 48,75%

Giunto ai seggi, il sindaco è stato accolto dai sorrisi della sua squadra e non ha nascosto la soddisfazione per il risultato: «Sono felice, siamo felici – ha confessato – Ho vissuto questa campagna elettorale con serenità, contornato dall’entusiasmo di questa squadra. Un gruppo composto da persone con esperienza e altre più giovani: fra tutti si è creato un bel clima, accomunati dalla voglia di spendersi per questo paese. Un entusiasmo che i cittadini hanno ricambiato: la campagna elettorale si è conclusa venerdì sera con tantissime persone che hanno partecipato e ci hanno inviato tantissimi messaggi di sostegno, grazie a tutti.»

La nuova Giunta Zappamiglio

Smania di iniziare anche per la squadra che lo ha affiancato in questa campagna elettorale, pronta a darsi da fare.

Come spiegato dal Sindaco, essendoci dodici membri nella sola lista candidata, tutti i candidati siederanno in Consiglio comunale. Oltre alla possibilità di iniziare il percorso da consiglieri comunali, ciascuno riceverà una delega e sarà chiamato ad impegnarsi per il bene del paese.

Questi invece i nomi designati per gli assessorati: