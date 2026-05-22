Elezioni a Gorla Maggiore, Zappamiglio supererà il quorum?

Lunedì pomeriggio Gorla Maggiore conoscerà il verdetto emerso dalle urne: se il sindaco uscente sarà riconfermato e inizierà il suo terzo mandato o se verrà nominato un commissario prefettizio che gestirà il comune per circa un anno, fino alla prossima tornata elettorale.

In realtà, già prima della chiusura dei seggi, sarà possibile intuire se Pietro Zappamiglio e la sua squadra ce l’avranno fatta a convincere i gorlesi a dargli fiducia: se l’affluenza al voto sarà superiore al 40% è verosimile ipotizzare che le elezioni avranno portato alla nomina di un sindaco, perché – pur essendo vero che il candidato dovrà ottenere il 50% +1 delle preferenze e per capirlo serviranno gli scrutini – ma chi non è d’accordo con l’elezione del sindaco uscente probabilmente sceglierà di non recarsi alle urne.

Solo ipotesi, certamente, ma mentre le ore scorrono e ci si avvia verso il silenzio elettorale, ci soffermiamo ad analizzare come si è svolta questa campagna elettorale anomala, perché per la prima volta nella storia del comune, una sola lista “Fare Comune Gorla Maggiore” si è presentata agli elettori.

IL PROGRAMMA DI ZAPPAMIGLIO PER I PROSSIMI CINQUE ANNI

Il candidato sindaco Zappamiglio ha cercato fin da subito di convincere i suoi concittadini della validità del suo programma – definito quello della “maturità” dopo undici anni con la fascia tricolore – soprattutto evidenziando come di questioni rilevanti, come il futuro della discarica, sussisterebbe una differenza fra decisioni assunte da un sindaco e da un commissario.

GLI ASSESSORI CHE ZAPPAMIGLIO NOMINERA’ SE SARA’ ELETTO

La squadra assemblata da Zappamiglio presenta sia conferme, rispetto ai mandati precedenti, che l’innesto di volti nuovi. Fra questi, alcuni giovani che in una intervista a VareseNews si sono raccontati, mostrando voglia di iniziare ad occuparsi concretamente di politica.

In effetti, come dichiarato dal candidato sindaco: «Il fatto che non ci sia un’alternativa metterà tutti nella condizione di essere coinvolti, quindi ci saranno assessori, ma anche gli altri consiglieri avranno un ruolo. Il Consiglio Comunale è composto da dodici membri più il Sindaco: qualora venissimo eletti tutti avranno la possibilità di impegnarsi concretamente in maniera pragmatica, investendo il loro entusiasmo e le loro competenze».

Oltre alle deleghe, l’attenzione dei cittadini era rivolta agli assessori che lavoreranno – in caso di elezione – al fianco del Primo cittadino. Questi i nomi designati:

Grazioli Renato – Vicesindaco con deleghe Bilancio, Sicurezza e Protezione Civile

– Vicesindaco con deleghe Bilancio, Sicurezza e Protezione Civile Amedeo Celora – Assessore con deleghe Servizi Sociali, Salute e Famiglia

– Assessore con deleghe Servizi Sociali, Salute e Famiglia Montini Cinzia – Assessore con deleghe Cultura, Istruzione, Giovani, Associazioni

– Assessore con deleghe Cultura, Istruzione, Giovani, Associazioni Bova Beatrice – Assessore con deleghe Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Commercio

L’AFFLUENZA ALLE URNE NELLE VOTAZIONI PRECEDENTI

Ottimismo, in casa Zappamiglio, relativamente ai numeri relativi alle votazioni precedenti, che raccontano un interesse della popolazione per Politiche e consultazioni Amministrative, meno accentuato per altri appuntamenti, come le elezioni europee e i referendum, che mostrano un coinvolgimento più debole e variabile.

LA PAROLA ALL’ATTUALE OPPOSIZIONE: A GORLA MAGGIORE SERVE UNO SCOSSONE

In silenzio per la prima parte della campagna elettorale, “Qui Progetto Gorla”, il gruppo consiliare attualmente sui banchi di opposizione, ha esternato il proprio pensiero nelle ultime settimane.

La parola chiave della minoranza è stata: trasparenza.

Decisi a non dare esplicitamente ai propri elettori una indicazione chiara su cosa fare alle urne – se votare o meno – hanno però voluto descrivere lo scenario che si aprirebbe in caso il quorum non venisse raggiunto.

«Le comunicazioni diffuse in questo periodo hanno creato allarmismo e dipinto uno scenario “catastrofico” per questa eventualità, ma le cose non stanno così. Un paese non si ferma in caso di commissariamento, le normali attività del comune proseguono e non è vero che le associazioni non avrebbero più fondi” ha evidenziato Rita Colombo, capogruppo di minoranza, che ha promesso una proposta e un candidato sindaco nella prossima tornata elettorale, fosse fra un anno o fra cinque.

LE POLEMICHE DEGLI ULTIMI GIORNI, FRA IL PARROCO E I VOLANTINI DELL’OPPOSIZIONE

Burrascosi gli ultimi giorni di campagna elettorale. Due, essenzialmente, le questioni che hanno tenuto banco.

Sicuramente l’esternazione di don Valentino Viganò, che nel settimanale della parrocchia ha invitato i fedeli ad andare a votare, cogliendo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione uscente, ha causato qualche brusio in paese. Opportune o inopportune le dichiarazioni del sacerdote dinanzi ad una decisione politica che i cittadini di Gorla Minore dovranno assumere?

In parallelo, “Qui Progetto Gorla” ha iniziato a diffondere volantini in cui venivano elencate le attività svolte in un comune commissariato, paragonandole alle situazioni in cui il sindaco è regolarmente eletto.

Nessun invito esplicito a non recarsi alle urne, dunque, ma un occhiolino schiacciato a questa eventualità, presentata come “non catastrofica e immobilizzante”, come invece la maggioranza ha dichiarato, più o meno esplicitamente.

IL VERDETTO LUNEDì

Pietro Zappamiglio sarà confermato come sindaco di Gorla Maggiore? Il verdetto alle urne.

Intanto parte del paese si mobiliterà per la festa di chiusura campagna – prevista venerdì 22 alle 20 in Area Feste – e un’altra parte continuerà a diffondere informazioni su quanto potrebbe accadere nel futuro immediato del comune.

Poi inizierà il silenzio elettorale e sarà il voto (o il non voto) a parlare.