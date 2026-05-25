Incidente stradale a Carbonate, grave giovane. Interviene l’elisoccorso

L’elisoccorso di stanza a Milano è intervenuto per un grave incidente stradale avvenuto a Carbonate nel primo pomeriggio di lunedì 25 maggio. Intorno alle ore 13,45 si è registrato uno scontro tra un’automobile e una motocicletta, nei pressi dell’incrocio tra la strada statale “Varesina” (che in quel tratto prende il nome di via Volta) e via Louis Pasteur.

Secondo fonti sanitarie sono tre le persone coinvolte nell’incidente, una delle quali trasportata verso l’ospedale in codice rosso – quello della maggiore gravità – proprio con l’ausilio dell’elicottero. Si tratta di un ragazzo di appena 16 anni che si trovava in sella alla sua moto e che in seguito all’impatto ha terminato la propria corsa contro una cancellata. Il giovanissimo ha riportato diversi traumi e si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano.

Feriti in modo lieve invece i due occupanti dell’autovettura: si tratta di un 21enne e di una 23enne che sono stati trasportati all’ospedale di Saronno con alcuni traumi minori ed escoriazioni ma in codice verde, di minima gravità.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza arrivata da Saronno e un’automedica inviata da Varese. Con loro i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine sia per effettuare i rilievi, sia per gestire il traffico sulla “Varesina”.