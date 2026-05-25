Origgio conferma Evasio Regnicoli: secondo mandato da sindaco

Evasio Regnicoli è stato confermato sindaco di Origgio. Il primo cittadino uscente ha ottenuto la fiducia degli elettori conquistando il secondo mandato al termine di una sfida a tre che lo vedeva opposto a Francesco Venturini di Origgio Democratica e a Mario Angelo Ceriani, già sindaco del paese per tre mandati.

Una vittoria che premia la linea della continuità amministrativa proposta da Regnicoli, che durante la campagna elettorale aveva puntato sul completamento dei progetti avviati negli ultimi anni e sugli investimenti legati a sicurezza, manutenzioni e tutela del territorio.

La sfida con Venturini e Ceriani

La corsa elettorale a Origgio aveva messo a confronto esperienze e visioni differenti per il futuro del paese. Da una parte il sindaco uscente Evasio Regnicoli, deciso a proseguire il lavoro avviato nel primo mandato; dall’altra Francesco Venturini con la lista Origgio Democratica e Mario Angelo Ceriani, volto storico della politica locale ed ex sindaco.

Una campagna elettorale molto seguita dai cittadini e centrata soprattutto sui temi della qualità della vita, della sicurezza e dei servizi comunali.

“Completare i progetti avviati”

Nel corso degli incontri pubblici e delle iniziative elettorali Regnicoli aveva più volte sottolineato la volontà di portare a termine gli interventi già programmati dall’amministrazione uscente.

Tra le priorità indicate dal sindaco riconfermato c’erano il miglioramento della sicurezza urbana, la valorizzazione del territorio e il proseguimento delle opere pubbliche e delle manutenzioni. «L’obiettivo è completare il lavoro iniziato e continuare a investire sul paese» aveva spiegato durante la campagna elettorale.