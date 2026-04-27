A Cardano al Campo allo SbocciArte arriva Mike Rollins

Ultimo appuntamento dell’anno con la rassegna di circo teatro: “Non è colpa mia” è uno spettacolo che tiene insieme battute a raffica, commedia fisica, giocoleria

In occasione della Festa del Lavoro, venerdì 1 maggio alle 16, lo spazio SbocciArte (nel complesso del Circolo Quarto Stato) ospita l’ultimo appuntamento pomeridiano della rassegna di circo teatro con lo spettacolo “Non è colpa mia” di Mike Rollins.

Lo spettacolo – in orario pomeridiano, in occasione della festa del Primo Maggio – accompagnerà il pubblico in un universo surreale, ispirato allo stile dei cartoni animati, dove mimo e clown si incontrano in una proposta capace di unire comicità, ritmo e immaginazione.

Vincitore di diversi concorsi di circo e teatro di strada, Mike Rollins porta in scena battute a raffica, commedia fisica, giocoleria non convenzionale e la manipolazione creativa di due tubi da galleggiamento rosa, conducendo gli spettatori in un viaggio attraverso l’assurdo.

L’appuntamento è in programma a SbocciArte, in via Vittorio Veneto 1 a Cardano al Campo. L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione.

Prenotazioni: clicca qui per prenotare il tuo posto.

Per informazioni è possibile contattare il numero 347 278 5195 o visitare il sito www.sbocc.it.

Per chi lo desidera, sarà anche possibile pranzare al Circolo Quarto Stato, prenotando tramite il sito www.circoloquartostato.it.