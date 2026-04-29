Una notte con Frank Sinatra al Salone Estense per i ragazzi di Crans-Montana

Kean, Francesca, Leonardo e Sofia sono studenti del Liceo Virgilio di Milano, coinvolti mesi fa nella tragedia di Crans-Montana. I ragazzi portano ancora oggi il peso di un percorso di recupero lungo e costoso. Sabato 2 maggio, alle 21, il Salone Estense li abbraccerà — a modo suo — con le note di Frank Sinatra.

Il concerto si chiama “Omaggio a The Voice” ed è un viaggio nella musica e nella vita di uno degli artisti più amati del Novecento. Sul palco la Sinatra Night Band: Paolo Gianni guest star, Riccardo Colombo al pianoforte, Dario Parisi alla chitarra, Pino Marella alla batteria, Marco Pignataro al basso. A presentare la serata sarà Stefano Benetazzo; la direzione artistica è affidata a Maurizio Benetazzo. A dare ulteriore spessore all’iniziativa, la presenza della presidente Maria Anna Giangrasso e della vicepresidente Irene Soggia della Fondazione Sinatra per Lercara, nata a Lercara Friddi, il paese siciliano dove il cantante aveva le sue radici familiari.

L’idea nasce da un gesto semplice e diretto: la volontà di non restare indifferenti. «Potrebbero essere nostri figli o nipoti», spiegano gli organizzatori, che hanno scelto il Salone Estense — uno degli spazi più belli e acusticamente riusciti della città — per dare alla serata la cornice che merita. L’evento gode del patrocinio del Comune di Varese.

Il ricavato, al netto dei costi organizzativi, andrà interamente alla raccolta fondi aperta dai ragazzi del Virgilio su GoFundMe. È un aspetto che gli organizzatori tengono a sottolineare con chiarezza: molti di coloro che hanno già contribuito alla campagna non sanno che le conseguenze economiche della tragedia si protrarranno per diversi anni. I fondi raccolti servono a sostenere concretamente le famiglie in questo cammino.

I biglietti — posto unico a 15 euro — sono disponibili al Nuovo Bar di piazza Repubblica 5, a Varese. Per informazioni e prenotazioni: 348 7215546.

«Siamo consapevoli che la nostra sarà una goccia piccolissima», ammettono gli organizzatori. Ma una goccia, quella sera, ci sarà. E più persone ci saranno, più grande sarà — nei fatti e nel senso — l’abbraccio verso quattro ragazzi che non si sono mai visti, ma che qualcuno ha scelto di non lasciare soli.