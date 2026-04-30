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Bambini

Che fare con i bambini nel weekend del 1, 2 e 3 maggio a Varese e nel Varesotto

Picnic tra natura e luoghi d'arte, laboratori nei musei, passeggiate, viaggi spaziali e magie in questo primo weekend di maggio per le famiglie

bosco verde, scuola infanzia, bambini, castello cabiaglio

Passeggiate panoramiche o giocose, picnic in splendidi luoghi d’arte, giochi e grandi eventi di piazza o immersi nella natura in questo lungo weekend per i bambini e le famiglie.

EVENTI

Generico 27 Apr 2026

CASTELLO CABIAGLIO – Torna domenica il Mercato del Giusto iNperfetto: un borgo in festa tra bio e solidarietà con artigiani, laboratori per bambini, street food e la presentazione di un libro in biblioteca – Tutto il programma

ORINO – CABIAGLIO – Venerdì e sabato nei boschi torna Gentil Lentezza, il festival promosso da Matrioska e Margine Vivo con incontri istituzionali, presentazioni di libri e attività per le famiglie L’iniziativa

LEGGIUNO – L’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno propone per la Festa dei lavoratori una giornata tra spiritualità, paesaggio e gusto. Si parte alle 9.30 con una visita guidata e si prosegue con ingressi fino alle ore 19 e la possibilità di un picnic sul prato – Come prenotare

GORNATE OLONA -Per la giornata del 1° maggio sono previste diverse formule di visita: semplice ingresso, ingresso con visita guidata – alle ore 11 con le guide di Archeologistics – e proposte abbinate al picnic  – I dettagli

BOAREZZO – Sabato a Boarezzo c’è Sussurri dei Rapaci, una giornata di esposizione didattica dei rapaci diurni  e notturni, con laboratori e giochi in natura nel pomeriggio e un’uscita guidata in notturna per famiglie – Scopri di più

ANGERA – Angera città della mongolfiera nel segno dell’inclusione nel weekend. Dal 1 al 3 maggio la manifestazione dedicata ai giganti dell’aria ospita la prima pilota in carrozzina e il nuovo pallone simbolo di resilienza – Qui tutte le informazioni

AZZATE –  Domenica il Belvedere si tinge di arancione per la tredicesima edizione della Festa nazionale olandese ,tra mercatini dei ragazzi, specialità gastronomiche e l’unico gelato allo Stroopwafel d’Italia – Il programma

GIOCHI E LABORATORI

fattoriamo all'asilo di buguggiate

VARESE – Venerdì 1 e domenica 3 maggio torna Villa Panza propone ai bambini dei laboratori creativi ispirati dalle opere di Josef Albers. Al mattino i più piccoli – dai 4 ai 6 anni, parteciperanno a una speciale visita guidata per poi creare il loro personale Omaggio d’autore per dimostrare come tutto cambia a seconda degli accostamenti di forma e colore. Nel pomeriggio Tra un tono e l’altro , laboratorio per bambini dai 7 ai 9 anni invitati, dopo la visita a realizzare una pittura sperimentando le relazioni tra accostamenti, contrasti e sovrapposizioni – Come partecipare a Panza Kids

GEMONIO  – Domenica mattina il Museo Civico Floriano Bodini propone Il mio ritratto in blu, laboratorio di cianotipia per bambini dai 4 agli 8 anni a cura di Bottega Immagine Centro Fotografia Milano – Come partecipare

INARZO – Domenica pomeriggio nell’area protetta dell’Oasi Lipu della Palude Brabbia c’è  Giocare e inventare, un percorso per famiglie con bambini dagli 8 ai 12 anni, alla scoperta di ciò che il bosco nasconde e i suoi linguaggi, tra suoni, sassi, legni e poesie, giganti e furtivi movimenti – Scopri di più

VARESE -Il Luna Park della Schiranna sarà aperto tutto il weekend con le sue giostre per grandi e piccini – Tutte le info

ESCURSIONI 

Tra Porto Ceresio e i monti svizzeri

TRADATE – È accompagnata da tante Letture animate nell’area protetta la nuova domenica di Porte aperte tra Natura e spazio al Centro didattico scientifico del Parco Pineta. In programma nel pomeriggio anche giochi ed escursioni sui sentieri e un viaggio per piccoli astronauti in EcoPlanetario Tra nebulose e buchi neri  – L’evento

INARZO – Domenica mattina l’area protetta dell’Oasi Lipu della Palude Brabbia propone Sule ali dei rapaci: un’escursione guidata nella riserva naturale tra osservazione con i binocoli e curiosità. Dagli 8 anni in su – L’iniziativa

PORTO CERESIO – Passi di solidarietà è una camminata lungo le sponde del lago, aperta a tutti,  che unisce attività all’aria aperta e sensibilizzazione sul tema della donazione di sangue – Tutte le informazioni

SPETTACOLI 

Mike Rollins

CARDANO AL CAMPO – Venerdì sera l’ultimo appuntamento della stagione di Circo Teatro allo SbocciArte è con Mike Rollins e il suo irresistibile Non è colpa mia,  uno spettacolo che tiene insieme battute a raffica, commedia fisica, giocoleria – Ingresso gratuito, uscita a cappello  – L’evento

CUVEGLIO – Sabato mattina in biblioteca torna English story time, l’apuntamento gratuito per bambini con tante storie in inglese – L’iniziativa

MAMMA E PAPÀ

famiglia

CUNARDO -MARCHIROLO -È in partenza a maggio un ciclo di tre incontri gratuiti dedicati ai genitori e condotti da professionisti dell’età evolutiva per creare insieme un confronto e una rete che sostenga le mamme e i papà alle prese con la crescita dei figli. In partenza, sempre con il progetto ME-TE e sempre ad acceso gratuito, anche uno Sportallo dedicato Come partecipare 

PER TUTTI – Tanti eventi in provincia. A Varese: sindacati in corteo per un “lavoro dignitoso”. Azzate si tinge d’arancion con la Festa Olandese al Belvedere. Con Solevoci Festival workshop, concerti e finale. L’Arcivescovo Delpini in pellegrinaggio nel Varesotto – Che fare nel weekend

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di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
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Pubblicato il 30 Aprile 2026
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