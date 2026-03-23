Taglio del nastro per il Luna Park di Varese con show musicale e KPop Hunter

Come ogni anno, con l’arrivo della primavera torna il Luna Park di Varese, che da sabato 28 marzo a domenica 19 aprile 2026 sarà allestito in piazzale Roma alla Schiranna, con oltre 70 attrazioni dedicate a grandi e piccoli e oltre a 6 punti ristoro pensate per soddisfare i gusti di tutti i visitatori.

L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 28 marzo alle 15 con il tradizionale taglio del nastro. Quest’anno sarà presente una crew di animatori ispirati al fenomeno del momento, i K-pop Hunter, che distribuiranno gadget al pubblico e coinvolgeranno i visitatori con momenti di animazione.

Alle 16 seguirà uno show musicale all’ingresso principale per festeggiare l’apertura del luna park. Durante la giornata inaugurale sarà presente anche Pasqualino, la mascotte ufficiale del luna park, che accoglierà il pubblico e accompagnerà le attività di animazione all’interno dell’area.

«Il Luna Park rappresenta da sempre un appuntamento molto atteso per la città – spiega Massimiliano Uga membro comitato amministrativo del Luna Park – Anche quest’anno abbiamo lavorato per offrire un parco divertimenti ricco di attrazioni per tutte le età, con un’attenzione particolare all’animazione e agli eventi pensati per coinvolgere il pubblico. L’inaugurazione con i K-pop Hunter e lo spettacolo musicale sarà un momento di festa aperto a tutta la cittadinanza».

Nel corso delle prossime settimane verranno inoltre annunciate alcune iniziative dedicate al periodo pasquale, tra cui promozioni e attività per il pubblico.

DATE E ORARI DEL LUNA PARK

Il Luna Park di Varese è in piazzale Roma, alla Schiranna

Resterà aperto da sabato 28 marzo a domenica 19 aprile 2026:

nei giorni feriali dalle ore 15 alle 19 e dalle 20.30 alle 23,

nei prefestivi dalle 15 alle 19 e dalle 20.30 alle 24,

nei giorni festivi con orario continuato dalle 10.30 alle 24 (salvo maltempo).