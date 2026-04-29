Ponte del Primo Maggio a Villa Panza di Varese tra visite guidate e laboratori per bambini

In occasione della mostra Meditations dedicata a Josef Albers, Villa e Collezione Panza propone, dal 1 al 3 maggio 2026, un programma di visite guidate speciali e laboratori creativi per bambini che approfondiscono i temi centrali della ricerca dell’artista.

Sabato 2 maggio è in programma “Speciale Josef Albers. Esercizi per imparare a vedere”, una visita guidata interattiva che intreccia le intuizioni del maestro del Novecento con la sensibilità collezionistica di Giuseppe Panza di Biumo e offre un percorso di indagine sulla fenomenologia della percezione. L’incontro invita a un’esperienza non convenzionale, dove l’osservazione si unisce alla sperimentazione attiva, in un dialogo tra mostra temporanea e collezione permanente.

Ispirandosi al celebre testo di Albers, “Interazione del colore”, i visitatori saranno guidati in una serie di esercizi per l’occhio, volti a scardinare le certezze visive e a comprendere la natura mutevole e relativa del colore. Attraverso il confronto diretto con le opere, verranno indagati, tra g li altri, fenomeni come il contrasto simultaneo, l’effetto post immagine e la reciproca dipendenza delle tinte, trasformando la visita in un laboratorio di consapevolezza visiva. Il quadrato, scelto da Albers per la sua neutralità e assolutezza formale, insieme alla ricerca cromatica trovano risonanze profonde non solo con le installazioni di Dan Flavin e James Turrell in cui il colore abbandona la tela per diventare spazio e occasione di contemplazione ma anche con le sperimentazioni monocromatiche degli artisti americani degli anni 80 parte della collezione permanente di Villa e Collezione Panza. Le visite si svolgeranno alle ore 11.30 e 15.30.

Venerdì 1 e domenica 3 maggio sono invece organizzati laboratori creativi, all’interno del programma Panza Kids, dedicati ai bambini e alle loro famiglie. Tutti gli incontri prendono avvio da una visita interattiva negli ambienti della mostra e della villa, pensata per esplorare alcuni dei principi al centro della ricerca albersiana — dall’interazione tra i colori alla loro natura relativa e mutevole, fino al rapporto tra forma, luce e percezione. Alla visita segue ogni volta un laboratorio

diverso, in cui bambine e bambini sono invitati a mettere in pratica quanto osservato attraverso

esercizi, sperimentazioni e attività creative ispirate anch’esse ai celebri “esercizi per imparare a

vedere” elaborati da Albers nella sua esperienza didattica.

Questi tutti i laboratori didattici in programma con le indicazioni per partecipare.

Appuntamento 1: OMAGGIO D’AUTORE

ore 11.30, per bambini 4-6 anni

I colori possono cambiare a seconda del contesto che hanno intorno? Ed è vero che le forme, in relazione alle proprie tonalità, possono apparire più vicine o più lontane? Ispirati dalle opere di Josef Albers, i bambini saranno accompagnati a esprimere la loro creatività realizzando – come faceva Josef Albers – il loro personale “Omaggio” d’autore fatto di forme e colori messi in relazione tra loro per osservare come tutto possa cambiare a seconda degli accostamenti.

Appuntamento 2: TRA UN TONO E L’ALTRO

ore 15.30, per bambini 7–9 anni

I colori cambiano quando si toccano? E quando si sovrappongono? E che cosa succede nel confine tra una tonalità e l’altra? A partire dalla visione delle opere di Josef Albers, i bambini scopriranno

come i colori cambino nel rapporto reciproco. In laboratorio realizzeranno una pittura costruita sui

passaggi tra un tono e l’altro, sperimentando le relazioni tra accostamenti, contrasti e

sovrapposizioni.

Per informazioni: Tel.0332283960

Mail faibiumo@fondoambiente.it

Josef Albers: Meditations è organizzata dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS e dalla Josef & Anni Albers Foundation.

La mostra si svolge con il Patrocinio di Regione Lombardia. Il FAI ringrazia il Comune di Varese per la collaborazione. Ringraziamo Bancomat per aver sostenuto il FAI per il secondo anno consecutivo nella cura e nella manutenzione di Villa e Collezione Panza e per aver scelto di rafforzare il proprio impegno come sponsor della mostra nel 2026. Ringraziamo inoltre Seda International Packaging Group, leader internazionale nella produzione di imballaggi alimentari in carta, che consolida il proprio sostegno attraverso la sponsorizzazione della mostra. Villa e Collezione Panza è un museo riconosciuto dalla Regione Lombardia.

JOSEF ALBERS: MEDITATIONS

a cura di Nicholas Fox Weber

9 aprile 2026 – 10 gennaio 2027

Villa e Collezione Panza – Piazza Litta 1, Varese, Italia

Orari di apertura: da martedì a domenica – dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso/chiusura biglietteria alle

17:15). Biglietti: Intero: € 15,00; Soci FAI: € 5,00; Studenti (fino a 25 anni): € 10,00; Ridotto (6-18 anni): € 10,00; Famiglia (2 adulti + 2 bambini): € 40,00; Bambini (fino a 5 anni): ingresso gratuito. Prenotazioni: www.villapanza.it

Soci INTO – The International Trusts Organisation, Soci Cercle des Mécènes e Soci Bienfaiteurs della Société des Amis du Louvre: € 5; per l’elenco completo delle organizzazioni partner, visitare il sito www.into.org/places/

Per ulteriori informazioni: www.fondoambiente.it Tel: +39 0332 283960 Email: faibiumo@fondoambiente.it