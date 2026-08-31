Librizzi in sala operatoria: due settimane di stop
Martedì 1 settembre il capitano biancorosso si sottoporrà a un intervento chirurgico. Tornerà a disposizione per le ultime amichevoli precampionato
L’imprevisto fisico che non ha permesso a Matteo Librizzi di partecipare all’allenamento a porte aperte di venerdì scorso al Centro Campus e all’amichevole di sabato a Milano si è rivelato più grave del previsto. Nulla di particolarmente preoccupante – è bene sottolinearlo – ma il capitano della Openjobmetis sarà costretto a un piccolo intervento chirurgico.
Nella mattinata di martedì 1° settembre quindi, Librizzi finirà sotto i ferri con l’obiettivo di alleviare i sintomi legati all’infezione che lo ha colpito nella zona addominale. Il club non ha diffuso altre notizie riguardo la sua condizione.
Il playmaker di Sant’Ambrogio dovrebbe comunque tornare ad allenarsi a pieno ritmo nel giro di un paio di settimane: il comunicato della società parla di un lasso di tempo di 10-14 giorni. Si può ipotizzare che dopo l’operazione Librizzi dovrà restare per qualche giorno a riposo per poi ricominciare a lavorare in maniera differenziata.
Non ci sono quindi preoccupazioni per l’inizio ufficiale della stagione fissato per domenica 27 settembre con il match casalingo contro la Virtus Bologna. Quasi certamente infatti Librizzi sarà in campo nelle ultime amichevoli precampionato.
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