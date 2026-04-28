Silent disco ad Angera: si balla con le mongolfiere nel cielo

Il lungolago di Angera è pronto a diventare una pista da ballo a cielo aperto dove la musica incontra il Lago Maggiore e il cielo diventa parte dello spettacolo con tante mongolfiere in volo.

Il primo e il 2 maggio, in collaborazione con la manifestazione solidale Angera Città della Mongolfiera, arriva un evento pensato per offrire al pubblico un’esperienza immersiva e irripetibile: la Silent Disco.

Indossando cuffie wireless, i partecipanti potranno scegliere tra tre canali musicali – elettronica, hip hop, reggaeton, revival e rock – e ballare liberamente in riva al lago, immersi in un’atmosfera collettiva ma personale, dove il silenzio diventa ritmo e connessione.

A rendere lo scenario ancora più spettacolare sarà la presenza delle mongolfiere illuminate sospese nel cielo sopra il pubblico: durante la serata del 1 maggio, il Night Glow accenderà infatti le strutture aerostatiche creando un vero e proprio soffitto luminoso. L’effetto sarà quello di danzare sotto le mongolfiere, tra luci sospese e riflessi sul Lago Maggiore.

Il 2 maggio la serata si aprirà con la musica dal vivo della band Double-Face, per poi lasciare spazio alla Silent Disco e alla sua energia per tutta la serata..

La Silent Disco si svolgerà l’1 e il 2 maggio a partire dalle ore 21 presso il Lungolago di Angera, nella suggestiva “Città della Mongolfiera”, il noleggio delle cuffie è valido per tutta la serata.

I biglietti sono disponibili in prevendita e in cassa durante l’evento. Le prevendite sono online a questo link.

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