Ambiente e animali, a Cairate arrivano guardie ecozoofile e sportello informativo

A Cairate un nuovo passo per la tutela degli animali e dell’ambiente. L’amministrazione comunale ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il nucleo delle Guardie ecozoofile OIPA di Varese e provincia, rafforzando così le attività di controllo e sensibilizzazione sul territorio.

L’intesa, formalizzata il 2 aprile scorso, avrà una durata di tre anni e punta a migliorare la vigilanza sul rispetto delle norme a tutela degli animali e del patrimonio zootecnico locale.

Le Guardie ecozoofile, che hanno qualifica di agenti di polizia giudiziaria, opereranno in collaborazione con la Polizia locale e con gli uffici comunali.

L’attività si concentrerà su tre ambiti principali: la prevenzione e il contrasto ai maltrattamenti, il controllo del rispetto delle normative vigenti e il monitoraggio del territorio, con particolare attenzione alla fauna e agli allevamenti.

Un lavoro che unisce azione sul campo e sensibilizzazione, con l’obiettivo di promuovere comportamenti corretti e una maggiore consapevolezza tra i cittadini.

Tra le novità previste c’è anche l’apertura di uno sportello informativo pubblico presso il municipio di Cairate, in via Monastero.

Il servizio, che dovrebbe essere attivo nei prossimi mesi con cadenza settimanale, permetterà ai cittadini di ricevere informazioni, consigli e supporto su tematiche legate alla tutela degli animali. Giorni e orari saranno comunicati in seguito attraverso i canali ufficiali del Comune.

Per segnalazioni o richieste di intervento attraverso le Guardie ecozoofile OIPA contattarer è possibile contattare direttamente la centrale operativa al n umero 334 3548724 oppure via mail scrivendo a: guardievarese@oipa.org