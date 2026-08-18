Auto si ribalta a Cairate: coinvolte cinque persone

Un’automobile si è ribaltata nella serata di oggi, martedì 18 agosto, lungo via Monterosa a Cairate, dove sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso per assistere le persone a bordo. (foto d’archivio)

L’incidente è avvenuto poco prima delle 19:40. A bordo del veicolo si trovavano cinque persone: una ragazza di 28 anni, due donne di 62 e 64 anni e due uomini di 64 anni.

La situazione ha richiesto l’invio immediato di un’imponente colonna di mezzi sanitari, usciti in giallo (codice che non indica un pericolo di vita). Sul luogo dell’incidente sono giunte le ambulanze della Croce Rossa Italiana di Busto Arsizio, della Croce Rossa di Varese, della Croce Rossa di Gallarate e di SOS Mozzate, supportate dalle équipe dell’AAT Varese.

Insieme ai soccorritori del 118 si sono mobilitati i Vigili del Fuoco di Varese, che hanno operato sul veicolo per facilitare le operazioni di assistenza e la messa in sicurezza della strada. Per i rilievi utili a chiarire le cause della perdita di controllo del mezzo sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio.