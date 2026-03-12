Dopo otto anni tornano in Lombardia: Hernandez & Sampedro al Black Inside di Lonate Ceppino

Il rock energico di Hernandez & Sampedro torna a vibrare in terra lombarda dopo un’assenza lunga otto anni. Sabato sera il palco del Black Inside di Lonate Ceppino ospiterà il duo ravennate, accompagnato per l’occasione da una band al completo, per una tappa attesissima del tour che segue l’uscita dell’ultimo lavoro discografico «Lumina».

Un ritorno atteso otto anni

Luca Hernandez Damassa e Mauro Sampedro Giorgi mancano dai palchi lombardi da oltre otto anni, un vuoto che verrà colmato con un concerto che promette di colpire dritto al cuore. Il duo, nato nel 2010 dopo le prime esperienze nel panorama stoner di inizio millennio, ha saputo costruire nel tempo un’identità solida fatta di intrecci vocali e un chitarrismo senza fronzoli. La serata di Lonate Ceppino, nata dalla sinergia con Visioni Musicali, segna un momento importante per i fan della zona che non vedevano la band dal vivo da quasi un decennio.

Da Ravenna al successo internazionale

La carriera della band è costellata da quattro album di brani originali: «Happy Island» del 2013, «Dichotomy» del 2016, «Traces» del 2022 e il recentissimo «Lumina», pubblicato nel 2025. Questi lavori hanno raccolto recensioni entusiastiche non solo in Italia ma anche all’estero, consolidando la reputazione del duo come una delle realtà più autentiche del panorama rock indipendente. Un successo costruito non solo in studio ma soprattutto sulla strada, con oltre 1200 concerti alle spalle in quindici anni di attività ininterrotta.

Collaborazioni di prestigio e formazioni sul palco

Il curriculum di Hernandez & Sampedro vanta collaborazioni con giganti del rock internazionale come Ryan Bingham e i Therapy?, oltre a nomi storici del cantautorato e del rock italiano come Eugenio Finardi e Omar Pedrini. «Siamo pronti ad accendere di elettriche pulsazioni il Black Inside – spiegano gli organizzatori – portando sul palco una miscela sonora profondamente rock». Ad accompagnare i due titolari del progetto ci saranno Giacomo “Jack La Bamba” Sangiorgi al basso, Luca “El Chapo” Cocchieri alla batteria e Davide “El Lobo” Lavia alle tastiere.

Informazioni utili per la serata

L’appuntamento è fissato presso il circolo Black Inside di via 1 Maggio 2 a Lonate Ceppino. L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 21:00, mentre l’inizio del live è programmato per le 21:30 circa. Il costo del biglietto per accedere alla serata è di 15 euro. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani dell’ultimo disco e ripercorrere una storia musicale che ha toccato i principali festival italiani, dal Buscadero Day al MEI di Faenza.