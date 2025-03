Pink&Powerful, da Punto sull’Arte a Varese un’esplosione di creatività al femminile

La mostra PINK & POWERFUL riunisce tredici artiste alla galleria PUNTO SULL’ARTE di Varese in occasione della Festa della Donna. L’esposizione, curata da Alessandra Redaelli, è una potente onda di creatività che celebra la forza, la gioia e l’ironia del femminile. L’inaugurazione della mostra si terrà SABATO 8 MARZO dalle 11 alle 13 presso la sede principale della Galleria in Viale Sant’Antonio 59/61 a Varese (Casbeno).

Il vernissage sarà un’occasione unica per conoscere le artiste e la curatrice Alessandra Redaelli. Pink & Powerful rappresenta un’affascinante esplorazione della femminilità, un vero e proprio viaggio attraverso una serie di storie, emozioni e visioni che ogni individuo dovrebbe avere l’opportunità di vivere. Le opere d’arte esposte, tra cui dipinti e sculture, sono immerse in una vasta gamma di sfumature di rosa.

Questo colore va oltre la semplice estetica, fungendo da stimolo per intraprendere un viaggio attraverso emozioni inedite e significative. Le sale di PUNTO SULL’ARTE si trasformano in un vero e proprio tesoro di idee e visioni potenti, ospitando opere che mettono in discussione i nostri schemi sociali consolidati.

Lo sguardo è rapito dal vortice in vetroresina del Dreamcatcher di Annalù, artista che ha fatto della meraviglia la sua firma. Accanto a lei Valentina Ceci incanta con la delicatezza della sua pittura, un paesaggio immerso nel rosa che dà vita ad un universo sospeso e raffinato. Valentina Diena usa le matite colorate, sue fedeli compagne di viaggio, per portare la rappresentazione della realtà ai limiti dell’iperrealismo, attuando allo stesso tempo una riflessione su temi cruciali come l’overtourism. Ilaria Del Monte cattura lo sguardo dello spettatore con la sua pittura surrealista e onirica e racconta la magia del sodalizio femminile, mentre Claudia Giraudo, con una sensibilità straordinaria, porta sulla tela l’immagine della bambina e dell’agnello, in un rimando al triste stigma del femminicidio che affligge la nostra società.

L’artista americana, ma naturalizzata svedese, Jill Höjeberg fa mostra della sua abilità nella scultura, esponendo un’opera in marmo rosa che celebra la forza femminile e l’incredibile capacità di donare la vita, mentre la scultura di Lene Kilde evoca la spensieratezza di una bambina immersa nella lettura di un racconto, un diritto che purtroppo si è trasformato in privilegio per poche. Silvia Levenson utilizza il rosa e il cemento come simboli di un’ironia audace, trattando con grande sensibil ità temi dolorosi come la violenza di genere e le relazioni abusive, accanto a lei Lara Martinato, attraverso un linguaggio profondo e spirituale, mescola la pittura di grandi maestri come Leonor Fini, Edgar Degas e Dosso Dossi con la tradizione orientale dando vita all’immagine di una donna samurai che invita a riflettere sul percorso di crescita interiore.

L’arte di Sabrina Milazzo unisce la favola Disney con la quotidianità: attraverso una pittura precisissima l’artista invita a riflettere sull’emancipazione della donna attraverso il personaggio di Minnie. Le spettacolari matite in marmo bianco di Carrara di Valeria Vaccaro sono invece un’ispirazione per tutte le donne a riscrivere, in rosa, il proprio futuro, sfidando i limiti e aprendo nuove possibilità. Marika Vicari, attraverso i suoi paesaggi e il segno delicato, trasporta lo spettatore in un bosco incantato, dove petali rosa collegano rami e coprono radici dando vita ad un legame di complicità e sorellanza che si esprime attraverso linee eleganti. Infine, i raffinati uccelli in cartapesta realizzati da Alice Zanin invitano a librarsi in alto, leggere e libere dalle costrizioni di una società ancora troppo patriarcale.

Pink & Powerful, visibile fino al 5 aprile, esplora il potere femminile, non come dolcezza arrendevole, ma come una forza gioiosa e magica espressa attraverso l’arte nelle sue molteplici forme.

Oltre alla mostra PINK & POWERFUL al piano terra, PUNTO SULL’ARTE espone al primo piano della galleria una selezione di dipinti e sculture opera di artisti italiani e internazionali come: Annalù, Jernej Forbici, Jill Höjeberg, Federico Infante, Lene Kilde, Matteo Massagrande, Marcello Morandini, Johannes Nielsen, Alex Pinna, Matteo Pugliese, Mauro Reggio, Valeria Vaccaro e molti altri.

PUNTO SULL’ARTE è presente anche nel cuore del centro storico di Varese con due sedi in Via San Martino della Battaglia. Al civico 6 la galleria espone, con un allestimento studiato nel dettaglio, le opere di altri artisti di rilevanza italiana e internazionale, come Matthias Brandes, Brian Keith Stephens, Tom Porta, Claudia Giraudo e molti altri. Il PUNTO POP, situato pochi metri più avanti al civico 3, mette in mostra splendide opere di Angelo Accardi, Roberto Bernardi, Claudio Filippini e Aleandro Roncarà.

PINK & POWERFUL | a cura di Alessandra Redaelli

8 marzo – 5 aprile 2025

VERNISSAGE: SABATO 8 novembre dalle 11 alle 13

Mail. info@puntosullarte.it

Web. puntosullarte.com

Facebook PUNTOSULL’ARTE

Instagram puntosullarte

PUNTO SULL’ARTE

Viale Sant’Antonio, 59/61

21100 Varese

Tel. 0332320990

Martedì – Sabato h 9.30-17

PUNTO SULL’ARTE II

Via San Martino della Battaglia, 6

21100 Varese

Tel. 03321690569

Martedì – Sabato h 9.30-13.30 e 14-17.30

PUNTO POP

Via San Martino della Battaglia, 3

21100 Varese

Tel. 0332 1950342

Martedì – Sabato h 9.30-13.30 e 14-17.30