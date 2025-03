Al Posto Giusto di Masnago si festeggia due volte: Carnevale e Festa della Donna

Nel locale di via Amendola 7 a Varese da mercoledì 5 a domenica 9 marzo un menù dedicato arricchito da un dolce simbolo della Festa della Donna: la Torta Mimosa. È consigliata la prenotazione via cellulare e Whatsapp al numero 375 8865600

Carnevale e Festa della Donna, una doppia occasione per festeggiare al ristorante Al Posto Giusto di Masnago. Nelle serate da mercoledì 5 a domenica 9 marzo un menù dedicato arricchito da un dolce simbolo della Festa della Donna: la Torta Mimosa.

Un menù che celebra il gusto e la tradizione

Il menù proposto per l’occasione offre un viaggio culinario tra sapori raffinati e piatti tipici della tradizione. Tra gli antipasti spiccano la tartare di salmone con crema di mango al lime e mandorle e la polenta croccante con lardo, crema di anacardi e pomodorini semisecchi.

I primi piatti spaziano dal risotto con fonduta di pomodorini gialli, guanciale croccante e cipolla caramellata al miele, al classico risotto alla milanese con ossobuco, fino ai ravioli ripieni di ‘nduja e pecorino con burro aromatizzato alle erbe e lime, gocce di stracciatella e crudo di gamberi.

Per i secondi, la scelta ricade tra la cotoletta di tonno tataki con crema di pomodorini gialli e puntarelle e la quaglia alla birra con patata morbida e salvia.

A chiudere il pasto, non possono mancare i dolci tipici di Carnevale, come chiacchiere e frittelline, accompagnati dalla Torta Mimosa, per omaggiare la Festa della Donna che si celebrerà sabato.

Un’occasione da non perdere

L’ambiente accogliente e il menù ricercato renderanno ogni serata speciale, permettendo agli ospiti di vivere un’esperienza gastronomica all’insegna del sapore e della tradizione.

Il menù del ristirante Al Posto Giusto di Masnago offre anche un’ampia scelta di piatti per tutti i gusti, pizze al metro, taglieri, fritti misti, hamburger e tanto altro. Durante la settimana per chi lavora nei dintorni c’è un’offerta imperdibile per una pausa pranzo gustosa con piatti che cambiano di giorno in giorno e una grande varietà di scelta.

Per assicurarsi un posto, è consigliata la prenotazione.

Info e contatti

Al Posto Giusto

Via Amendola 7, Masnago (Varese)

Sito: www.alpostogiustovarese.it

Cellulare e Whatsapp +39 375 8865600

