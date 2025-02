Festa della donna a casaeventi Varese

Se la Festa della Donna finora ti ha lasciata piuttosto indifferente, allora questa è l’occasione giusta per cambiare idea.

Sabato 8 marzo sei invitata al

D+DAY

MIMOSA APERI+PARTY

una serata tra donne per fare nuove amicizie, divertirsi, imparare e vivere un’esperienza unica in un ambiente accogliente e raffinato dove sentirsi #acasafuoricasa.

Ingredienti:

30 / 50 donne frizzanti fra i 25 e i 99 anni

/ donne frizzanti fra i 25 e i 99 anni 1 bicchiere di “casaeventi Mimosa Cocktail” interpretato, preparato e offerto per scaldare l’ambiente

bicchiere di “casaeventi Mimosa Cocktail” interpretato, preparato e offerto per scaldare l’ambiente 1 Showcooking con degustazione finale di 3 facili preparazioni*

Showcooking con degustazione finale di facili preparazioni* 1 Social Dinner Buffet con selezione di specialità, finger e appetizer**

Social Dinner Buffet con selezione di specialità, finger e appetizer** 2 dosi di Cocktail&Mocktail

dosi di Cocktail&Mocktail 1 pizzico di magia e di “Positive Vibes” con la Stefy

pizzico di magia e di “Positive Vibes” con la Stefy Q.b . di live music

. di live music Opportunity Jewels shop a piacere

Temporary Tattoo Corner secondo i gusti

Photo Booth a tema

Miscelare, impastare e cuocere per almeno 4 ore dalle 18:00 alle 22:00 all’interno degli affascinanti spazi di casaeventi in via Bernascone 19 a Varese.

Servire con guarnizione a piacere di dress code in giallo (anche un accessorio)

MENU DELLA SERATA

BENVENUTO

Cocktail Mimosa e Chips di verdure disidratate

*SHOWCOOKING

Chips di mais con guacamole, zest di limone, petali di fiori secchi e perle d’olio

Biscotto salato alla crema di parmigiano e zafferano con inserti di Culatello

Torta Mimosa

**SOCIAL DINNER BUFFET

Tartare di asparagi e avocado con uova mimosa in bicchierino

Bon bon di formaggio, mimosa, pistacchi e fiori di rosa

Maritozzi con baccalà mantecato e pomodorini gialli e rossi confit

Hummus alla curcuma con olio al basilico e verdurine in bicchiere

Tortino morbido alla zucca con crema al gorgonzola

Biscottino salato con panna cotta al taleggio e fiori edibili

Torta Mimosa, caffè e caramelle

Eventuali allergie e intolleranze dovranno essere segnalate preventivamente.

Preparazione realizzata in collaborazione con:

About Kitchen catering con Cristina Signoretto che fonde la sua esperienza di food e di design creando eventi su misura, con giochi di forme e colori che appagano la vista e si fondono con sapori che stuzzicano il palato

e con

Wonder in Woman, l’esclusivo club dedicato a donne intraprendenti e dinamiche che desiderano avere nuove opportunità e scambi di amicizia e lavoro. Un network pensato e creato per accrescere le proprie amicizie, attitudini, competenze e conoscenze – anche professionali – arricchendo la propria routine quotidiana di novità, idee e ispirazioni (per maggiori informazioni è possibile scrivere a info@wonderinwoman.it)

Alloveyou Jewels brand artigianali di gioielli semi-preziosi in argento placcato oro con una personalità romantica, poetica e al tempo stesso ribelli. Trattare con cura, portare con gioia.

Woody Booth dal look minimal e vintage, saprà rendervi protagoniste di scatti fotografici da condividere davvero divertenti e indimenticabili

N.B.

Il Party prevede la partecipazione di minimo 30 e massimo 50 persone ed è riservato esclusivamente alle donne.

Nostro malgrado non sono ammessi animali, neanche di piccola taglia.

Tutte le informazioni sulla serata le trovate cliccando sulla pagina dell’evento:

Direzione artistica di Saragiò Design.

Ma non è tutto! Casaeventi organizza regolarmente corsi e workshop creativi, pensati per chi desidera apprendere, sperimentare e condividere esperienze uniche.

Vi invitiamo a visitare il sito casaeventi per scoprire tutte le novità, prenotare le vostre experience e restare sempre aggiornati sulle prossime iniziative.

Sul nostro sito troverete un calendario, sempre in aggiornamento, ricco di laboratori creativi, tra cui degustazione olfattiva emozionale, realizzazione di candele artigianali profumate, creazione di tag artistiche e molto altro.

Non perdete l’occasione di vivere momenti speciali all’insegna della creatività, della crescita e della condivisione.