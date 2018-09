Lidl apre il suo primo supermercato a Busto Arsizio: “Assunte 23 persone”

Un nuovo negozio di mille metri quadri, 2.000 prodotti sugli scaffali, un impianto fotovoltaico da 50 kW e anche una colonna di ricarica per auto elettriche. Si presenta così il nuovissimo supermercato Lidl di Beata Giuliana, che ha aperto le sue porte nella mattina di giovedì 6 settembre.

Lidl, catena leader della grande distribuzione italiana e premiata per il quarto anno consecutivo come Best Workplace dal Great Place to Work Institute, inaugura oggi, giovedì 6 settembre, il primo supermercato Lidl a Busto Arsizio in Viale della Repubblica 40/42. Il taglio del nastro, che ha sancito l’avvio ufficiale dell’attività, è avvenuto alla presenza del sindaco Emanuele Antonelli.

Il supermercato, che sorge nel quartiere di Beata Giuliana, è frutto di un progetto di riqualificazione di un’area in cui sorgeva una fabbrica dismessa da diversi anni. Il nuovo edificio, che si sviluppa su una superficie di vendita di circa 1.000 mq, è stato costruito secondo i più elevati standard in termini di sostenibilità e risparmio energetico. Il supermercato dispone, infatti, di un impianto fotovoltaico da 50 kW, di una colonnina per la ricarica di auto elettriche e di un impianto di illuminazione a LED che abbatte i consumi energetici.

Significativo anche il risvolto occupazionale: l’apertura di questo punto vendita ha permesso l’assunzione di ben 23 nuovi collaboratori, per un totale di oltre 200 persone attualmente impiegate da Lidl nella sola provincia di Varese.

Sugli scaffali del nuovo supermercato Lidl di Busto Arsizio troverà spazio un ampio assortimento di oltre 2.000 prodotti per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti. Oltre l’80% degli articoli è Made in Italy, in particolare la linea Italiamo che rappresenta il meglio del patrimonio gastronomico del nostro Paese e coniuga ottima qualità ad un prezzo conveniente.

Proprio il giorno dell’apertura, Lidl rilancia una sfiziosa novità firmata “Strada del Gusto – Italian Street Food”: una linea in edizione limitata dedicata allo street food più caratteristico della tradizione italiana. Dal baccalà alla vicentina ai mini cannoli siciliani, dalla cedrata con cedro di Diamante alle tigelle farcite, la gamma comprendeappetitose specialità da ogni angolo d’Italia: golosi dolci, stuzzicanti fritti, gustose focacce e panini imbottiti subito pronti e facili da preparare.

Per garantire la massima flessibilità di servizio, il supermercato sarà aperto con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 21:30 e la domenica dalle 09:00 alle 20:00. Per tutta la settimana di apertura, Lidl ha previsto sconti e offerte su ortofrutta, carne e molti altri articoli.

IL PIANO DI SVILUPPO IN ITALIA 2018

Lidl Italia ha annunciato un piano di investimenti da oltre 350 milioni di euro per l’anno 2018 che comprende lo sviluppo della rete vendita con l’apertura prevista di oltre 40 nuovi supermercati per l’anno in corso, mantenendo così lo stesso trend di aperture e di nuove assunzioni del 2017.