Samarate al buio: “Lampade bruciate e non sostituite”

Samarate al buio: l’allarme arriva dal Pd samaratese, che rileva carenze nella manutenzione dell’illuminazione pubblica.

«Da mesi Samarate è al buio: non stiamo in questo caso parlando dell’Amministrazione Comunale a trazione leghista, la cui attività è avvolta ormai da molto tempo nelle tenebre più profonde, quanto proprio al fatto che parecchi lampioni sono spenti e centinaia di metri di vie sono, al calar del sole, dominate dal buio», accusano dal Pd.

I dem parlano di «circa 40 le lampade bruciate» e di un problema che «da mesi viene affrontato in maniera superficiale e senza alcun rispetto ne per i cittadini ne per la sicurezza, tema tanto caro all’Amministrazione Comunale solo in riferimento all’immigrazione o quando promuoveva (o, meglio, assecondava) progetti di “controllo di vicinato”».

Anche a Samarate – ormai da diversi anni, a dire il vero – si parla del rinnovamento a Led delle lampadine, come si sta facendo in vari Comuni della zona. «Ma anche se ci fosse un progetto di imminente realizzazione per “rivoluzionare il sistema e risolvere tutti i problemi” (cosa che ci siamo sentiti raccontare a più riprese negli ultimi anni), cosa ci vuole a sostituire delle lampadine?».

Al di là dei guasti, il Pd sostiene poi che c’è un problema più generale. «Le lampade illuminano male: basta tornare nella nostra città arrivando da Gallarate e ci si accorge che il numero dei “lumen” si abbatte drasticamente sia nell’illuminazione stradale che nei pressi dei passaggi pedonali (punti particolarmente critici per la sicurezza). In via Vittorio Veneto, principale via della città sede di municipio, banche, farmacia e attività commerciali, si può dire senza esagerare che c’è una atmosfera da baita di montagna. Sappiamo che diranno che il problema è minimale, e come sempre ci accuseranno di essere solo critici e distruttivi: per favore, almeno questa volta cambiate risposta e diteci che siamo poco romantici, perché vorremmo maggiore illuminazione!».