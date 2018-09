“Samarate è al buio, mentre Cardano già illumina meglio”

Samarate è al buio, mentre nella vicina Cardano al Campo le lampade a Led a basso consumo energetico sono già il 30% del totale. È una situazione paradossale, messa in luce (per stare in tema) da Stefano Dozio, consigliere di maggioranza cardanese delegato proprio al rinnovo dell’illuminazione. Paradossale soprattutto per un punto: Samarate e Cardano, all’inizio, avrebbero dovuto lavorare insieme proprio su questa partita, come sancito in un accordo a tre (con Lonate) del 2014.

«L’Amministrazione cardanese quattro anni fa avrebbe voluto fare un grande progetto di riqualificazione pubblica, sfruttando le economie di scala di più di 5000 punti luce, con una bella collaborazione con i comuni confinanti di Samarate, Ferno, Lonate ma qualcuno ha messo degli ostacoli ed oggi Cardano con le sue gambe sta cambiando circa 1000 punti luce e risparmiando 40k€/anno, mentre Samarate ha una città praticamente al buio il cui sindaco sembra abdicare in favore di Roma» attacca Dozio.

«Agli occhi di tutti Cardano e Somma Lombardo (guida centrosinistra) sono tra i Comuni capofila nel rinnovamento a Led mentre Samarate, Gallarate e Busto a guida Lega Nord inseguono. La realtà è che ad oggi i samaratesi sono scontenti con più di 40 punti luce non funzionanti mentre Cardano vanta un sistema di segnalazione h 24, 7 giorni su 7 ed intervento entro 3h nei casi più urgenti con tanto di penali come previste da Consip».

Il rinnovo dell’illuminazione è da tempo al centro del dibattito, si stanno muovendo vari Comuni e altri sono ormai in dirittura d’arrivo. Di recente, nel Gallaratese, abbiamo parlato di Jerago e Cavaria, due Comuni (per seguire anche la provocazione di Dozio) che sono guidati da liste civiche “allargate”. A Cardano è uno dei punti centrali del programma dell’amministrazione, rivendica Dozio: «L’illuminazione non vuole essere un volano elettorale “di fine mandato” ma è un progetto voluto fortemente con l’insediamento del Sindaco Bellora (giugno 2014)» spiega Dozio, che è appunto stato nominato consigliere delegato all’Illuminazione Pubblica.

Un progetto iniziato con la procedura di riscatto dei punti luce da Enel “piena di cavilli burocratici” (Novembre 2015) e la ricerca di un partner collaborativo (Giugno 2016) divenuto poi la società Atlantico attraverso Consip. Riscatto concluso nel luglio 2017 ed appalto di gestione e manutenzione iniziato il 1° gennaio 2018. I lavori di riqualificazione sono iniziati il mese scorso (Agosto 2018) e ad oggi più del 30% dei lampioni di Cardano è già stato convertito a Led.