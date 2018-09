Un intero fine settimana nel segno dell’ambiente

A Vedano Olona si prepara un fine settimana all’insegna dell’ambiente e della sostenibilità.

Venerdì 28 settembre, al mattino, il Comune di Vedano Olona – Assessorato all’ambiente, in collaborazione con l’Istituto comprensivo Silvio Pellico, aderisce all’iniziativa nazionale di Legambiente “Puliamo il mondo 2018”.

Il ritrovo è alle 10 al giardino della Scuola primaria, mentre alle 10.30 si attiveranno piccoli della Scuola per l’infanzia (accompagnati dai loro insegnanti) per pulire tutti insieme i giardini delle scuole e i parchi di Vedano. Anche i ragazzi della Scuola secondaria daranno il loro contributo. «Ci auguriamo – dicono gli organizzatori – che permangano l’entusiasmo e l’azione riscontrati nelle precedenti quattro edizioni».

Sabato 29 settembre, tutti in sella per “Tutti in bici per i comuni 2018“, iniziativa creata in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile per incoraggiare i cittadini all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata per gli spostamenti quotidiani. Un’iniziativa cui il Comune di Vedano ha aderito insieme a quello di Malnate, con una biciclettata aperta ai bambini e alle loro famiglie, con partenza dai rispettivi paesi (a Vedano il ritrovo è alle 14 al piazzale del cimitero per la registrazione, con partenza alle 15).

Si arriva in piazza delle Tessitrici a Malnate, dove una dolce merenda accoglierà i partecipanti ne dove ci saranno diverse attività: prove gratuite con bici a pedalata assistita, esibizione di monociclo e bikers.

«Invitiamo tutti a partecipare a queste iniziative – concludono gli organizzatori – che sono caratterizzate da impegno e svago mirati all’attenzione al nostro ambiente e a buone pratiche di vita».