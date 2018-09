Un successo la festa dei cortili

Un successo la prima festa dei cortili organizzata a Galliate Lombardo dalla Pro Loco. Un centinaio di persone hanno partecipato al pranzo e rallegrato una tavolata di circa 30 metri “apparecchiata” in via Carletto Ferrari. Leggi anche Galliate Lombardo - Cortili in festa

Complice un sole da piena estate, la gente ha passeggiato tra i cortili del paese, addobbati (con orgoglio) a festa. Ventiquattro ragazzi dell’Accademia Musicale di Saint Seans hanno fatto emozionare il pubblico presente. La conclusione di una giornata davvero speciale è stata affidata ad Andrea Ferrario ed Elena Napoleone con un magnifico concerto di pianoforte e chitarra.