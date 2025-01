Camion finisce fuori strada sulla provinciale del Lago a Galliate Lombardo: nessun ferito

Questa mattina, mercoledì 22 gennaio, poco prima delle 9, un camion è uscito di strada sulla provinciale del Lago, nei pressi di Galliate Lombardo.

Il mezzo pesante, che viaggiava in direzione di Bodio Lomnago, è finito fuori strada, forse per evitare un altro camion che arriva dalla parte opposta: l’autista si è spostato sulla destra e il camion è rimasto bloccato nella rivetta, tra la sede stradale e il boschetto che costeggia la ciclabile del lago.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale gestione associata di Azzate e i carabinieri per gestire il traffico, particolarmente intenso in quella zona. Non si registrano feriti.