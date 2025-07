Il saluto della scuola a Mattia Dalicco, il giovane morto in moto a Vergiate: “Il tuo ricordo nei nostri cuori”

Aveva solo 19 anni Mattia Dalicco, il ragazzo di Gallarate che ha perso la vita a seguito di un grave incidente in moto avvenuto martedì 8 luglio a Vergiate. Un dolore improvviso, che ha lasciato senza parole familiari, amici, compagni di scuola e tutta la comunità che lo conosceva.

Struggente il breve messaggio della mamma Veruska, che sui social ha pubblicato una foto del figlio: «Mi hai lasciato così». Parole che racchiudono lo smarrimento e il vuoto lasciato da Mattia.

Anche l’ISIS Facchinetti di Castellanza, la scuola che il ragazzo frequentava, e dove si era appena diplomato, ha voluto ricordarlo con un messaggio pubblico:

«Tutta la comunità scolastica dell’ISIS C. Facchinetti si unisce con profondo dolore al lutto per la scomparsa di Mattia Dalicco, venuto a mancare tragicamente in un incidente stradale. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, agli amici e a chiunque gli abbia voluto bene. Il suo ricordo resterà vivo nei cuori di compagni, insegnanti e di tutta la scuola».

Un pensiero collettivo che testimonia quanto fosse amato e quanto abbia lasciato dietro di sé, anche tra i banchi di scuola.

La data del funerale non è ancora stata fissata. Prima sarà necessario effettuare l’autopsia, già disposta dal pubblico ministero. Solo allora la famiglia potrà organizzare l’ultimo saluto a Mattia, che in queste ore è ricordato con messaggi, e dolorosi silenzi.