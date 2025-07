Ritrovato da un custode il camion rubato a Gazzada: era nascosto da dieci giorni a Torba

È stato ritrovato il camion con escavatore rubato lo scorso 29 giugno a Gazzada Schianno, in pieno giorno, da un parcheggio in via Miglio. Il mezzo – un camion DAF blu con cassone – è stato rinvenuto nella zona industriale di Torba, nel comune di Gornate Olona, dove era rimasto nascosto per dieci giorni.

A fare la scoperta è stato il custode di una ditta, che stava passeggiando con il proprio cane quando ha notato dei movimenti sospetti attorno al mezzo. Proprio in quel momento, infatti, i malviventi stavano tentando di scaricare l’escavatore dal cassone del camion. Alla vista dell’uomo, sono fuggiti in tutta fretta, abbandonando il mezzo sul posto.

Il custode, insospettito dal colore e dalla targa del camion, ha riconosciuto il veicolo grazie agli annunci pubblicati nei giorni successivi al furto e ha immediatamente allertato i Carabinieri, che sono intervenuti per recuperare il mezzo.

Grande la soddisfazione della famiglia proprietaria: «Grazie infinite a tutti! Ora speriamo che i malviventi vengano individuati e perseguiti a norma di legge, affinché non commettano più reati analoghi», hanno dichiarato.