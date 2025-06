Sport e divertimento per tutte e tutti, torna il Galliate Lombardo Basket Fest 2025

Sabato 14 giugno Galliate Lombardo si prepara a vivere una giornata all’insegna dello sport e della socialità con la seconda edizione del Galliate Basket Fest 2025, il torneo di basket 3 contro 3 organizzato da Associazione Covo e Covo Unicorns, con il patrocinio del Comune di Galliate Lombardo e il supporto della parrocchia.

Dopo il successo della scorsa edizione, l’evento torna a riunire appassionati e curiosi per un pomeriggio di condivisione, gioco di squadra e divertimento.

Il torneo avrà inizio alle ore 14.30 presso il campo dell’oratorio di Galliate Lombardo, situato in viale Rimembranze.

Durante l’intera manifestazione sarà attiva un’area ristoro, aperta a partecipanti e pubblico, che permetterà di rinfrescarsi e socializzare tra una partita e l’altra.

L’iscrizione è gratuita: basta compilare il modulo online a questo link oppure scansionare il QR code presente sulla locandina dell’evento.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 377 554 9898.