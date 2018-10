Bandana e coltello, assalto al distributore

Ha aspettato il buio. Ma soprattutto l’ora di chiusura del distributore “Sommese petroli” di viale Verbano, lo stradone d’ingresso a Gavirate provenendo da Cocquio Trevisgo.

Poi, verso le 19 è entrato in azione: bandana di colore blu, cappellino rosso e coltello alla mano si è avvicinato al benzinaio e si è fatto consegnare l’incasso di 500 euro sotto la minaccia della lama, per scappare subito dopo a piedi.

Il gestore della pompa di benzina ha chiamato il 112 e di lì a poco è arrivata una pattuglia del nucleo operativo radiomobile di Varese, della stazione di Gavirate e del reparto operativo.

I militari hanno ascoltato la ricostruzione del benzinaio e operato i rilievi di rito (nella foto, i militari sul posto).

Nella zona sono presenti telecamere, sebbene il distributore non sia in pieno centro ma lungo la statale e nei pressi di uno scalo minore della ferrovia che serve agli studenti per raggiungere il quartiere scolastico.

E proprio la ferrovia corre a pochi metri dal distributore, in una zona poco illuminata: da qui si possono raggiungere vie secondarie che si perdono fra campi e frazioni.