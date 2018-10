Una domenica sulle antiche vie di Santa Maria del Monte

Un interessante viaggio nella storia e nella natura è in programma domenica 14 ottobre alle 14. Insieme alle GEV e una guida di Archeologistics si camminerà lungo uno dei sentieri che in passato percorrevano i pellegrini per raggiungere il Santuario di Santa Maria del Monte. Sarà l’occasione per riscoprire l’antica via da Velate verso l’originaria chiesa costruita nel IX-X secolo, l’attuale cripta.

PROGRAMMA

Sulle antiche vie per Santa Maria del Monte – da Velate

Ore 14.00 ritrovo in Piazza della Chiesa di Santo Stefano a Velate

Durata della camminata: 1h30 circa; a seguire visita della Cripta (30 minuti)

Ritorno:

– a piedi: Sacro Monte – Viale delle Cappelle – Piazzale Montanari – sentiero “10a” per Velate

– con i mezzi: funicolare dal Sacro Monte – Linea C sino alla fermata dell’incrocio con Via Adige e quindi a piedi sino alla piazza della Chiesa di S. Stefano

INFO E PRENOTAZIONI

Si consigliano abbigliamento sportivo, scarpe da trekking e acqua.

Percorso adatto a famiglie e giovani.

Costo: 5 € a persona

Evento su prenotazione, fino ad esaurimento posti. Prenotabile anche on-line.