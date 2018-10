Incidente sul lavoro in un cantiere edile

Grave infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi in un cantiere a Ligornetto, a poca distanza dal confine.

L’incidente si è verificato poco dopo le 14.30 in un cantiere di una palazzina in via Mastri Ligornettesi e ha coinvolto un operaio spagnolo residente nella regione.

L’uomo, 42 anni, stava tagliando un pezzo di legno con una sega circolare, quando per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, l’uomo si è ferito gravemente alla mano sinistra.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM, che dopo aver prestato le prime cure al 42enne l’hanno trasportato in ambulanza all’ospedale.

Stando ad una prima valutazione medica, la ferita riportata dall’operaio è grave.