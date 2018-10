La Sport Management fa l’impresa e batte i campioni d’Europa

Una notte leggendaria per la Busto Bpm Sport Management che esordisce nella fase a gironi di Len Champions League nel migliore dei modi: battendo 7-6 i campioni d’Europa dell’Olympiacos Pireo. Un risultato incredibile per i bustocchi che si tolgono una delle più belle soddisfazioni nella trentennale storia della società.

Splendida partenza da parte della Busto Bpm Sport Management che, senza alcun timore reverenziale al cospetto dei campioni d’Europa in carica, guadagna il primo vantaggio della partita, con Edoardo Di Somma che porta avanti i suoi. In tre minuti però i greci girano la gara con il pari di Foutoulis e poi con il gol del vantaggio ospite firmato da Mourikis. Busto però è attenta e sfrutta alla perfezione l’unico errore difensivo degli ospite, per infilare il 2-2 con Damonte che segna a 2” dalla sirena. Il sogno dei Mastini prosegue anche nel secondo tempo quando Mirarchi da sinistra brucia Pavic per il nuovo vantaggio casalingo, un attimo più tardi Drasovic si trova solo davanti alla porta avversaria e il serbo non può fallire e arriva così il 4-2 dei bustocchi.

Il momento magico della formazione padrona di casa prosegue nel secondo tempo ancora con un fantastico Damonte che gonfia la rete per il 5-2, imitato poco più tardi, in situazione di uomo in più, ancora da Drasovic a chiusura di un secondo tempo perfetto della squadra di casa che con un parziale di 5-0 (4-0 nel solo secondo tempo) va alla pausa lunga avanti 6-2. L’espulsione definitiva di Mourikis non spaventa gli ospiti che, anzi, s’accendono e tornano a segnare dopo 17 minuti firmando il 6-3 un attimo prima della fine del terzo parziale. Nel quarto tempo l’Olympiacos va subito in gol grazie al rigore trasformato da Foutoulis dopo il fallo di Fondelli, ma ci pensa un eroico Di Somma a riportare i padroni di casa a +3 con 7’ da giocare. Obradovic sfrutta l’uomo in più per il 7-5 a 2’ dalla fine, la magia di Lazovic sul tiro da distanza ravvicinata di Mylonakis salva la Bpm, ma un attimo più tardi è Gounas a infilare il 7-6 a 1 minuto dalla fine. Il sogno diventa realtà e la sirena finale è la musica più dolce che si possa immaginare, quella della vittoria.

Marco Baldineti (allenatore Busto Bpm Sport Management): “Provo tanta gioia. Credevo che potessimo fare bene, non fino a questo punto, ma devo dire che la cosa che mi fa più piacere in assoluto è che questa squadra è una squadra. Giocano da squadra, si aiutano ed è molto importante. Calcoliamo che l’Olympiacos è la squadra più forte del mondo, magari l’hanno presa sotto gamba, ma a un certo punto eravamo 6-2 quindi direi che abbiamo meritato pur pagando un po’ nel finale”.

Sergio Tosi (presidente Busto Bpm Sport Management): “Stasera abbiamo battuto la miglior squadra al mondo. Prima della gara avevo chiesto semplicemente ai ragazzi di giocare al meglio senza pensare al risultato. Loro l’hanno fatto fino alla fine e abbiamo vinto, un momento importante che ci fa capire che abbiamo finalmente trovato la squadra giusta, costruita per giocare così con dei giovani con ambizioni per la nazionale”.

BUSTO BPM SPORT MANAGEMENT 7

OLYMPIACOS PIREO

BUSTO BPM SPORT MANAGEMENT: Lazovic, Dolce, Damonte 2, Alesiani, Fondelli, Di Somma 2, Drasovic 2, Bruni, Mirarchi 1, Luongo, Casasola, Valentino, Nicosia. All.: Baldineti.

OLYMPIACOS PIREO: Pavic, Mylonakis, Skoumpakis, Genidounias, Foutoulis 2 (1rig), Nikolaidis, Dervisis, Buslje 1, Mourikas 1, Gounas 1, Argyropoulos-Kanakakis, Obradovic 1, Galanopoulos. All.: Vlachos.

ARBITRI: Kun (Hun); Putnikovic (Ser).

NOTE: parziali: 2-2; 4-0; 0-1; 1-3. Superiorità: Busto Bpm Sport Management 2/9; Olympiacos Pireo 1/15 (1rig). Espulsioni raggiunto limite di falli: Dolce (Bpm) nel secondo tempo, Di Somma (BPM) nel quarto tempo, Fondelli (BPM), nel quarto tempo. Mourikis (Oly) nel terzo tempo. Espulsioni definitive: Mourikis (Oly) nel terzo tempo). Spettatori: 600