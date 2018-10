Maltempo, crolla il tetto di una ditta. Le lamiere colpiscono un treno

Crolla il tetto di una ditta a causa del maltempo a Giubiasco. Il fatto poco prima delle 17.30 presso una ditta attiva nella produzione di rivestimenti per pavimenti in via Industrie a Giubiasco dove a causa delle forte piogge è crollato parte del tetto, stando ad una prima valutazione circa 40 metri quadrati.

Alcune lamiere del rivestimento sono finite sulle strade adiacenti la struttura, sulla ferrovia, colpendo un treno in transito, e su un’abitazione privata della zona, che ha riportato danni. Non si lamentano feriti. L’azienda è stata prontamente evacuata e sono attualmente in corso la valutazione dei danni e le attività di messa in sicurezza della copertura. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia comunale di Bellinzona, i pompieri di Bellinzona e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona. Per ragioni di sicurezza via delle Rongie e Via Ferriere sono state sbarrate alla circolazione mentre il traffico ferroviario viene monitorato.